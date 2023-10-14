Taurus hingga Pisces, 4 Zodiak dengan Manner Terbaik

SETIAP orang idealnya memang harus memiliki manner, atau bahasa mudahnya tata krama dan adab yang baik. Namun sayangnya, di kehidupan nyata tak semua orang punya manner yang baik.

Nah, berbahagialah Anda jika hadir sebagai individu dengan manner yang baik. Jika Anda salah satunya, mungkin Anda pemilik dari empat tanda zodiak ini? Sebab, secara astrologi, dikutip dari Astrotalk, Sabtu (13/10/2023)

1. Taurus: Para pemilik zodiak ini dikatakan sebagai seseorang yang dikenal dengan kesabaran dan keramahannya. Salah satu perilaku baiknya, yang patut dicontoh di kehidupan sehari-hari adalah mau berkomunikasi, sesederhana mengobrol bersama tetangga dengan sopan.

2. Libra: Tak suka konflik, para Libra memang sebisa mungkin menghindari masalah dan bersikap sempurna dengan menujukkan sikap tenang, sopan, dan menjaga etika sebagai individu yang memiliki sikap baik.

