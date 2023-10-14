Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bisakah Manusia Hidup dengan Satu Paru? Ini Kata Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |23:00 WIB
Bisakah Manusia Hidup dengan Satu Paru? Ini Kata Dokter
Bisakah manusia hidup dengan 1 paru. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PARU-paru merupakan organ penting dalam tubuh yang berperan mendukung sistem pernapasan. Secara normal memiliki sepasang paru-paru yang saling bekerja sama dalam pernapasan manusia.

Lantas bisa kah manusia hidup dengan satu paru-paru?

Dokter Spesialis Paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan bahwa seseorang bisa hidup dengan satu paru-paru. Bahkan ada yang berhasil mendaki gunung Everest.

Lalu bagaimana caranya manusia hidup dengan satu paru-paru, apakah hidup dengan optimal?

Dokter Erlina menceritakan salah satu kasus pasien tuberkulosis (TB) yang diidap sejak lama dan paru-parunya sudah hancur.

Paru-paru

“Jadi walaupun tuberkulosisnya disembuhkan, paru-paru yang hancur ini tidak berfungsi. Dapat dikatakan pasien ini hidup dengan hanya satu paru-paru,” ujar Erlina seperti dikutip dari cuitannya di Twitter atau X @erlinaburhan, Senin (16/10/2023).

Dokter Erlina menambahkan, selain TB ada beberapa penyakit yang bisa sebabkan paru-paru tidak berfungsi seperti fibroris paru-paru, kanker paru-paru, pneumonia, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).

“Pada kondisi orang yang menjalani prosedur pengangkatan paru-paru, mereka memang butuh waktu untuk pulih. Setelah proses pengangkatan, satu paru-paru yang ada pada tubuh akan sedikit mengembang dan cairan akan mengisi ruang yang tersisa secara alami,” tuturnya.

Dokter Erlina menyarankan kepada seseorang yang hidup dengan satu paru-paru harus mengoptimalkannya dengan baik. Hal itu agar bisa membantu mendapatkan oksigen untuk kehidupan sehari-sehari.

