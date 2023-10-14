Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Makanan untuk Memperlambat Penuaan, Mudah Ditemukan di Rumah

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |02:00 WIB
5 Makanan untuk Memperlambat Penuaan, Mudah Ditemukan di Rumah
Makanan untuk memperlambat penuaan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENUAAN atau sering disebut dengan aging merupakan proses yang akan dilewati oleh seseorang. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses penuaan salah satunya adalah gaya hidup, termasuk pola makan.

Untungnya, Anda tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk merawat kulit dan kesehatan Anda. Berikut adalah lima makanan yang tidak mahal dan dapat membantu memperlambat proses penuaan dikutip dari Medical News Today, Senin (16/10/2023).

1. Sayur-sayuran Berdaun Hijau

Penelitian 2018 menemukan bahwa satu porsi sayuran berdaun hijau setiap hari dapat membantu memperlambat penurunan kognitif akibat penuaan. Faktanya, orang yang mengonsumsi 1–2 porsi setiap hari memiliki mental 11 tahun lebih muda dibandingkan mereka yang jarang atau tidak pernah mengonsumsinya.

Beberapa contoh sayur-sayuran hijau ini antara lain seperti bayam, selada, kubis hijau dan sayuran hijau lainnya.

Makanan untuk memperlambat penuaan

2. Alpukat

Sebuah studi percontohan yang menunjukkan bahwa konsumsi satu buah alpukat setiap hari selama delapan minggu dapat meningkatkan kekencangan dan elastisitas kulit.

Alpukat merupakan sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang baik, seperti asam oleat. Buah ini juga mengandung antioksidan zeaxanthin dan lutein, vitamin A, vitamin E, folat, niasin, vitamin B

3. Minyak zaitun

Penelitian pada 2019 yang melibatkan lebih dari 3.000 partisipan melaporkan bahwa minyak zaitun dapat memengaruhi berbagai tanda penuaan. Penelitian ini membandingkan efek penggunaan minyak zaitun secara eksklusif dengan efek penggunaan kombinasi minyak zaitun dan minyak lainnya dalam makanan.

Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan minyak zaitun secara eksklusif mempunyai kaitan dengan keberhasilan penuaan di antara orang-orang yang berusia di atas 70 tahun, termasuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan usia.

Minyak zaitun, terutama minyak zaitun murni, kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat dan juga mengandung antioksidan.

Halaman:
1 2
      
