4 Pengobatan Rumahan untuk Atasi Maag dan Asam Lambung

PENYAKIT maag suka menyerang secara tiba-tiba. Hal ini membuat perut menjadi terasa mulas dan tidak nyaman hingga sulit untuk melakukan aktivitas.

Meski demikian, penyembuhan asam lambung tidak melulu harus menggunakan obat. Ada beberapa bahan-bahan makanan di rumah yang dapat dimanfaatkan guna menyembuhkan asam lambung. Mengutip dari Pinkvilla, Senin (116/10/2023), berikut ini empat pengobatan rumahan yang dapat bantu atasi maag dan asam lambung.

1. Konsumsi pisang yang sudah matang

Sifat asam ringan dari buah pisang dapat meredakan lapisan kerongkongan yang meradang dengan cara menutupinya. Pisang matang juga memiliki konsentrasi potasium yang tinggi yang menjadikannya makanan bersifat basa.

Sebaliknya, pisang mentah kurang basa, mengandung banyak karbohidrat dan pati. Jika pisang yang belum matang dikonsumsi saat maag dan asam lambung, maka dapat menyebabkan mulas dan refluks pada orang-orang tertentu. Jadi, pastikan Anda memilih pisang yang matang.

2. Permen karet

Kerongkongan Anda mungkin terasa lebih baik dan pembengkakannya berkurang jika mengunyah permen karet bebas gula. Hal ini disebabkan oleh peningkatan alkalinitas air liur yang disebabkan oleh permen karet.

Asam lambung Anda bisa dinetralkan dengan melakukan hal ini. Setelah makan, mengunyah permen karet bebas gula dapat membantu mengurangi gejala refluks asam dan mulas.