Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Pengobatan Rumahan untuk Atasi Maag dan Asam Lambung

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |01:00 WIB
4 Pengobatan Rumahan untuk Atasi Maag dan Asam Lambung
Pengobatan rumahan untuk atasi maag. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT maag suka menyerang secara tiba-tiba. Hal ini membuat perut menjadi terasa mulas dan tidak nyaman hingga sulit untuk melakukan aktivitas.

Meski demikian, penyembuhan asam lambung tidak melulu harus menggunakan obat. Ada beberapa bahan-bahan makanan di rumah yang dapat dimanfaatkan guna menyembuhkan asam lambung. Mengutip dari Pinkvilla, Senin (116/10/2023), berikut ini empat pengobatan rumahan yang dapat bantu atasi maag dan asam lambung.

1. Konsumsi pisang yang sudah matang

Sifat asam ringan dari buah pisang dapat meredakan lapisan kerongkongan yang meradang dengan cara menutupinya. Pisang matang juga memiliki konsentrasi potasium yang tinggi yang menjadikannya makanan bersifat basa.

Pengobatan untuk atasi maag

Sebaliknya, pisang mentah kurang basa, mengandung banyak karbohidrat dan pati. Jika pisang yang belum matang dikonsumsi saat maag dan asam lambung, maka dapat menyebabkan mulas dan refluks pada orang-orang tertentu. Jadi, pastikan Anda memilih pisang yang matang.

2. Permen karet

Kerongkongan Anda mungkin terasa lebih baik dan pembengkakannya berkurang jika mengunyah permen karet bebas gula. Hal ini disebabkan oleh peningkatan alkalinitas air liur yang disebabkan oleh permen karet.

Asam lambung Anda bisa dinetralkan dengan melakukan hal ini. Setelah makan, mengunyah permen karet bebas gula dapat membantu mengurangi gejala refluks asam dan mulas. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/481/3069188/asam-lambung-naik-saat-grogi-ini-penjelasan-medisnya-PUPjB4PPXd.jpg
Asam Lambung Naik Saat Grogi? Ini Penjelasan Medisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/483/3002290/mengenal-asam-lambung-penyakit-yang-diduga-diderita-selebgram-bro-jabro-sebelum-meninggal-pCO33vtE3Z.jpg
Mengenal Asam Lambung, Penyakit yang Diduga Diderita Selebgram Bro Jabro Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/483/2975313/sophia-latjuba-ngaku-sempat-alami-masalah-lambung-gegara-tidak-sarapan-QVxfNkxhti.jpg
Sophia Latjuba Ngaku Sempat Alami Masalah Lambung, Gegara Tidak Sarapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966107/asam-lambung-mendadak-kambuh-ini-4-cara-mengatasinya-U6KFOMNf5I.jpg
Asam Lambung Mendadak Kambuh? Ini 4 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/483/2950117/asam-lambung-kerap-kumat-ini-cara-mengatasinya-ala-dokter-zaidul-akbar-u6hB381y7p.jpg
Asam Lambung Kerap Kumat? Ini Cara Mengatasinya ala Dokter Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/483/2944065/5-gerakan-yoga-ini-dapat-ringankan-masalah-asam-lambung-07PzI0fArG.jpg
5 Gerakan Yoga Ini Dapat Ringankan Masalah Asam Lambung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement