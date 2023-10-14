Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pemilik Kulit Sensitif Diminta Tidak Malas Mencuci Tangan, Begini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |16:28 WIB
Pemilik Kulit Sensitif Diminta Tidak Malas Mencuci Tangan, Begini Penjelasan Dokter
Kebiasaan cuci tangan cegah penyakit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

INFEKSI penyakit menular masih belum sepenuhnya teratasi. Salah satu penyakit menular yang masih ada dan kerap menghantui masyarakat Indonesia adalah diare. Diare menduduki urutan kedua setelah pneumonia dengan prevalensi mencapai 9,8 Persen.

Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia yang jatuh pada 15 Oktober 2023, Pakar Penyakit Infeksi dan Tropis Anak, Prof. Dr. dr.Hingky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K) menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan adalah cuci tangan dengan sabun.

Karena kegiatan tersebut dapat memberikan perlindungan seseorang dari kuman, dan menjaga anak supaya tidak mudah jatuh sakit.

“Dengan mencuci tangan yang singkat, sederhana itu dapat membuat kuman mati, kuman itu larut, kuman itu netral, kuman itu lepas. Jadi kita upaya mengurangi risiko terinfeksi,” kata Prof Hingky, saat ditemui dalam acara Konferensi Pers Hari Cuci Tangan Sedunia 2023, di kawasan Cilandak, Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Cuci tangan bisa mencegah penyakit

Meskipun dalam beberapa kasus seseorang mungkin memiliki jenis kulit yang berbeda, dengan tingkat kesensitifan lebih tinggi hal itu dapat dibantu beberapa cara, seperti penggunaan moisturizer setelah mencuci tangan.

Adanya kandungan pada moisturizer yang berfungsi untuk menghindrasi kulit, melindungi serta mencegah terjadinya permasalahan kulit, dapat menjadi cara seseorang mengurangi risiko tersebut.

“Mungkin beberapa ada sabun yang bilang ada kandungan moisturizer, nah itu mungkin dapat mengurangi. Tapi kalau itu dijadikan alasan untuk tidak cuci tangan, itu rugi kita. Jadi pakai moisturizer,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement