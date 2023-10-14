Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Minuman yang Ampuh untuk Turunkan Kadar Gula Darah, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |04:34 WIB
6 Minuman yang Ampuh untuk Turunkan Kadar Gula Darah, Apa Saja?
Minuman menurunkan kadar gula darah. (Foto: Freepik)
PUNYA gula darah tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Apalagi gula darah tinggi bisa memicu seseorang kena diabetes.

Namun tak usah khawatir, terdapat sejumlah minuman yang ampuh untuk menurunkan kadar gula darah tinggi.

Berikut ini sejumlah minuman yang paling cepat untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell:

 air putih

1. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.

2. Susu

Protein dalam susu sapi dapat membantu menurunkan respons glukosa darah setelah makan pada orang yang menderita diabetes. Kandungan protein bisa memperlambat pencernaan dan meningkatkan respons insulin, sehingga memiliki efek positif pada kadar gula darah.

3. Jus Tomat

Serat dalam tomat dapat membantu memperlambat pencernaan, sehingga memperlambat kenaikan gula darah yang terjadi setelah makan.

4. Minuman Lidah Buaya dan Kaktus

Minuman yang bisa menurunkan kadar gula darah yakni minuman perpaduan lidah buaya dan kaktus. Bahan yang perlu disiapkan antara lain, sebuah daun lidah buaya, satu kaktus pir berduri, dan 2 liter air direbus.

