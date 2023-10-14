Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berat Badan Susah Turun, Kenali Yuk Sejumlah Penyebabnya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |08:48 WIB
Berat Badan Susah Turun, Kenali Yuk Sejumlah Penyebabnya
Berat badan susah turun. (Foto: West medical)
A
A
A

BANYAK orang yang mengeluhkan susah menurunkan berat badan. Apalagi berat badan berlebih membuat tubuh tak nyaman dan tak sehat.

Oleh karena itu memulai hidup sehat untuk menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur sangat dibutuhkan.

Punya niat yang kuat dan merencanakan latihan dengan sungguh-sungguh tentu bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Namun ada pula beberapa kesalahan yang kerap dilakukan dan justru dapat menghilangkan motivasi ketika menurunkan berat badan.

Berikut 4 kesalahan yangg bikin berat badan susah turun,

 makan dan minum manis

1. Suka makan dan minum manis

Berusaha menurunkan berat badan tapi masih suka makan dan minum manis membuat berat badan susah turun. Penelitian menunjukkan gula dapat memengaruhi penambahan berat badan. Minuman manis tidak bisa mengobati lapar dan hanya mendorong minum manis lebih banyak. Padahal gula mengandung kalori.

2. Suka minum alkohol

Sering minum alkohol juga membuat berat badan susah turun, bahkan naik. Apalagi alkohol mengandung banyak kalori. Jika ingin hidup sehat dan berat badan turun, maka berhentilah minum alkohol.

 BACA JUGA:

3. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

Anda akan merasa lelah secara mental karena permintaan energi secara tiba-tiba, yang dengan cepat dapat menyebabkan perasaan kelelahan. Hal ini akan membuat Anda kesulitan untuk bangkit kembali ketika lelah dan ingin berlatih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175024//ole-eWdt_large.jpg
Seperti Ole Romeny, Apakah Mengurangi Gula Bisa Mempercepat Penyembuhan Cedera Patah Tulang Kaki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171906//cemilan-kE1u_large.jpg
7 Rekomendasi Camilan Sehat agar Tubuh Tetap Langsing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171677//gorengan-CayQ_large.jpg
Gorengan Sehat yang Cocok untuk Diet, Ternyata Ada 5 Macam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170662//soda-eTOW_large.jpg
5 Minuman yang Wajib Dihindari saat Diet
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement