Berat Badan Susah Turun, Kenali Yuk Sejumlah Penyebabnya

BANYAK orang yang mengeluhkan susah menurunkan berat badan. Apalagi berat badan berlebih membuat tubuh tak nyaman dan tak sehat.

Oleh karena itu memulai hidup sehat untuk menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan dan berolahraga secara teratur sangat dibutuhkan.

Punya niat yang kuat dan merencanakan latihan dengan sungguh-sungguh tentu bisa menjadi pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Namun ada pula beberapa kesalahan yang kerap dilakukan dan justru dapat menghilangkan motivasi ketika menurunkan berat badan.

Berikut 4 kesalahan yangg bikin berat badan susah turun,

1. Suka makan dan minum manis

Berusaha menurunkan berat badan tapi masih suka makan dan minum manis membuat berat badan susah turun. Penelitian menunjukkan gula dapat memengaruhi penambahan berat badan. Minuman manis tidak bisa mengobati lapar dan hanya mendorong minum manis lebih banyak. Padahal gula mengandung kalori.

2. Suka minum alkohol

Sering minum alkohol juga membuat berat badan susah turun, bahkan naik. Apalagi alkohol mengandung banyak kalori. Jika ingin hidup sehat dan berat badan turun, maka berhentilah minum alkohol.

3. Melakukan workout terlalu intens

Berolahraga secara teratur memang bermanfaat bagi pikiran dan tubuh. Tetapi jika Anda melakukan latihan harian secara intens padahal sebelumnya Anda jarang berolahraga maka akan berdampak pada tubuh. Badan akan terguncang, dan juga rasa sakit dan sakit di seluruh tubuh.

Anda akan merasa lelah secara mental karena permintaan energi secara tiba-tiba, yang dengan cepat dapat menyebabkan perasaan kelelahan. Hal ini akan membuat Anda kesulitan untuk bangkit kembali ketika lelah dan ingin berlatih.