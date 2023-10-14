Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Makanan yang Bagus untuk Kesehatan Ginjal, Salah Satunya Jahe

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |07:09 WIB
6 Makanan yang Bagus untuk Kesehatan Ginjal, Salah Satunya Jahe
Stroberi lezat. (Foto: Unsplash)
A
A
A

KITA harus menjaga organ ginjal dengan baik. Apalagi ginjal berfungsi menyaring racun yang ada dalam darah sebelum akhirnya dilepas ke seluruh tubuh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memelihara kesehatan ginjal.

Terdapat berbagai cara menjaga kesehatan ginjal. Namun memang pola hidup sehat adalah cara yang paling utama. Setelah itu, Anda harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Lalu apa saja makanan yang bagus untuk kesehatan ginjal, seperti dikutip dari laman Boldsky?

 apel

1. Apel

Buah ini sangat baik dikonsumsi untuk fungsi ginjal Anda. Sebab apel memiliki serat dan anti-inflmasi yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.

 BACA JUGA:

2. Sawi

Sayuran hijau adalah makanan yang baik untuk ginjal Anda. Pasalnya kubis memiliki kandungan yang kaya akan vitamin K dan rendah kalium.

3. Jahe

Kandungan anti-inflamasi pada jahe sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan organ ginjal Anda. Di mana selain dapat membersihkan organ ginjal, jahe dapat membantu memurnikan darah dalam tubuh.

 BACA JUGA:

4. Kembang kol

Makanan ini bermanfaat untuk kesehatan ginjal Anda. Di mana kembang kol memiliki kandungan yang kaya akan vitamin C dan rendah kalium. Sehingga dapat membantu membersihkan organ ginjal Anda dan detoksifikasi.

