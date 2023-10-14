Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kena Asam Urat, Coba Minum 6 Obat Rumahan Ini

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |04:31 WIB
Kena Asam Urat, Coba Minum 6 Obat Rumahan Ini
Asam urat. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT asam urat menyerang tubuh terasa tak enak badan. Apalagi saat asam urat kambuh, sendi tangan dan sendi kaki rasanya sangat nyeri dan pegal-pegal.

Asam urat adalah radang sendi yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman bahkan hingga menimbulkan rasa sakit. Sering kali asam urat terjadi pada jari kaki, pergelangan kaki dan lutut.

Oleh karena itu harus mengurangi makanan yang mengandung purin tinggi, ini untuk mengurangi resiko terkena asam urat. Lalu apa saja obat rumahan asam urat?

Dilansir dari Medicalnewstoday.com, berikut ini obat asam urat rumahan,

lemon

1. Minum air lemon

Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa menambahkan jus dari dua buah lemon segar ke dalam 2 liter air setiap hari dapat mengurangi asam urat pada penderita asam urat. Para peneliti menyimpulkan bahwa air lemon membantu menetralkan asam urat dalam tubuh, sehingga membantu menurunkan kadarnya.

2. Mengangkat Sendi yang Sakit

Asam urat dapat menyebabkan nyeri dan bengkak, terutama pada kaki, tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Salah satu cara untuk mengurangi pembengkakan adalah dengan meninggikan sendi yang terkena.

3. Mengonsumsi Obat Pereda Nyeri

Meskipun obat antiradang yang dijual bebas (OTC), seperti ibuprofen (Advil) dan naproxen sodium (Aleve), mungkin tidak "alami", namun obat ini bisa menjadi pilihan yang baik untuk mengobati rasa sakit dan pembengkakan akibat asam urat. Mengonsumsi obat pereda nyeri dengan dosis yang dianjurkan dan di barengi dengan konsultasi ke dokter.

Halaman:
1 2
      
