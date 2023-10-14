Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pertolongan Pertama saat Keseleo, Lakukan 4 Langkah Ini

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |23:00 WIB
Pertolongan Pertama saat Keseleo, Lakukan 4 Langkah Ini
Pertolongan pertama saat keseleo. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LIGAMEN merupakan pita yang kuat dan elastis yang menghubungkan antar tulang untuk menahan persendian pada tempatnya.

Keseleo merupakan cedera pada ligamen yang disebabkan oleh robeknya serat-serat ligamen. Ligamen ini bisa robek sebagian, atau robek seluruhnya. Keseleo pada pergelangan kaki paling umum terjadi.

Keseleo pergelangan tangan, lutut, dan ibu jari juga sering terjadi. Ligamen yang terkilir sering kali membengkak dengan cepat dan terasa nyeri. Umumnya, semakin besar rasa sakit dan bengkaknya, semakin parah cederanya.

Secara singkat, keseleo merupakan kondisi ketika sendi di tubuh mengalami pergeseran atau dislokasi dari posisi semula. Di bawah ini, akan dijelaskan langkah-langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat mengalami keselo, dikutip dari Mayoclinic, Sabtu (14/10/2023).

Pertolongan pertama saat keseleo

1. Istirahatkan anggota tubuh yang cedera

Dokter mungkin menyarankan untuk tidak membebani area cedera selama 48 hingga 72 jam, jadi Anda mungkin perlu menggunakan kruk atau tongkat bantu jalan. Meskipun terjadi keseleo pergelangan kaki, Anda biasanya masih bisa melatih otot-otot lain untuk meminimalkan dekondisi.

2. Beri es pada area yang keseleo

Gunakan kompres dingin untuk membantu membatasi pembengkakan setelah cedera. Cobalah untuk mengompres area tersebut sesegera mungkin setelah cedera dan terus mengompresnya dengan es selama 15 hingga 20 menit, empat hingga delapan kali sehari, selama 48 jam pertama atau hingga pembengkakan membaik.

Jika menggunakan es, lakukanlah secukupnya jika terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan jaringan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement