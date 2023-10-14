Pertolongan Pertama saat Keseleo, Lakukan 4 Langkah Ini

LIGAMEN merupakan pita yang kuat dan elastis yang menghubungkan antar tulang untuk menahan persendian pada tempatnya.

Keseleo merupakan cedera pada ligamen yang disebabkan oleh robeknya serat-serat ligamen. Ligamen ini bisa robek sebagian, atau robek seluruhnya. Keseleo pada pergelangan kaki paling umum terjadi.

Keseleo pergelangan tangan, lutut, dan ibu jari juga sering terjadi. Ligamen yang terkilir sering kali membengkak dengan cepat dan terasa nyeri. Umumnya, semakin besar rasa sakit dan bengkaknya, semakin parah cederanya.

Secara singkat, keseleo merupakan kondisi ketika sendi di tubuh mengalami pergeseran atau dislokasi dari posisi semula. Di bawah ini, akan dijelaskan langkah-langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat mengalami keselo, dikutip dari Mayoclinic, Sabtu (14/10/2023).

1. Istirahatkan anggota tubuh yang cedera

Dokter mungkin menyarankan untuk tidak membebani area cedera selama 48 hingga 72 jam, jadi Anda mungkin perlu menggunakan kruk atau tongkat bantu jalan. Meskipun terjadi keseleo pergelangan kaki, Anda biasanya masih bisa melatih otot-otot lain untuk meminimalkan dekondisi.

2. Beri es pada area yang keseleo

Gunakan kompres dingin untuk membantu membatasi pembengkakan setelah cedera. Cobalah untuk mengompres area tersebut sesegera mungkin setelah cedera dan terus mengompresnya dengan es selama 15 hingga 20 menit, empat hingga delapan kali sehari, selama 48 jam pertama atau hingga pembengkakan membaik.

Jika menggunakan es, lakukanlah secukupnya jika terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan jaringan.