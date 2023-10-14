Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Risiko Kesehatan Ini Mengintai Akibat Duduk Terlalu Lama, Waspada Depresi hingga Kenaikan Berat Badan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:00 WIB
5 Risiko Kesehatan Ini Mengintai Akibat Duduk Terlalu Lama, Waspada Depresi hingga Kenaikan Berat Badan
Bahaya yang mengintai akibat terlalu lama duduk. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar pekerja kantoran menghabiskan lebih dari enam jam untuk duduk setiap hari. Duduk yang terlalu lama ternyata dapat menimbulkan efek jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan tubuh.

Bahkan aktivitas yang tampaknya tidak berbahaya ini pun memiliki potensi yang sangat mematikan. Lantas apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari duduk terlalu lama? Berikut adalah ulasan selengkapnya dikutip dari Healthline, Sabtu (14/10/2023).

1. Kecemasan dan Depresi

Tidak hanya berpengaruh pada aktivitas fisik, duduk terlalu lama juga berpengaruh pada mental. Risiko depresi dan kecemasan lebih tinggi pada orang yang paling banyak duduk. Hal ini kemungkinan karena kurangnya aktivitas fisik. Hal ini bisa ditangani dengan olahraga secara teratur.

2. Pertambahan Berat Badan

Bahaya terlalu lama duduk

Bergerak menyebabkan otot melepaskan molekul seperti lipoprotein lipase, yang membantu memproses lemak dan gula yang dimakan. Saat Anda menghabiskan sebagian besar waktu untuk duduk, pelepasan molekul-molekul ini berkurang dan bokong berisiko lebih besar melebar.

Selain itu, Anda juga berisiko lebih besar terkena sindrom metabolik, meskipun Anda berolahraga. Sebuah penelitian menemukan seorang pria yang menghabiskan lebih banyak waktu duduk dari biasanya, mengalami kenaikan berat badan lebih banyak di bagian tengah tubuh, yang merupakan tempat paling berbahaya untuk menyimpan lemak.

3. Risiko Kanker

Penelitian menunjukkan bahwa duduk terlalu lama dapat meningkatkan risiko jenis kanker tertentu, termasuk kanker paru-paru, rahim, dan usus besar. Namun, hal ini memerlukan penelitian yang lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
