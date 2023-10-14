4 Tips Sehat saat Liburan di Tengah Panas Ekstrem

PANAS ekstrem yang menyengat tengah menjadi pembahasan hangat masyarakat. Bahkan, suhu panas di beberapa wilayah di Indonesia bisa mencapai suhu di atas 37 derajat celsius.

Meski demikian, masih ada saja masyarakat yang memilih untuk berlibur meski cuaca sedang sangar panas. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum Anda berlibur di tengah panas ekstrem yang melanda.

Merangkum dari Holiday Hypermarket, Sabtu (14/10/2023) berikut tips agar tetap sehat saat liburan di cuaca panas. Yuk disimak!

1. Air Putih yang Cukup

Pertama dan paling penting adalah mencukupi kebutuhan air untuk tubuh saat cuaca panas. Menjaga tubuh tetap terhidrasi juga penting. Minum air putih yang cukup harus tetap dijaga dan tak boleh terlewat. Minum yang cukup tentu akan menjaga tubuhmu dari dehidrasi atau kekurangan cairan.

2. Hindari Mandi Air Dingin

Selanjutnya hindari mandi air dingin. Saat liburan di cuaca panas, mandi air dingin sering kali jadi opsi utama. Mandi air dingin justru akan menutup pori-pori. Untuk itu, mandi air hangat justru disarankan apalagi setelah berpanas-panasan.

3. Konsumsi Vitamin

Mengonsumsi suplemen juga bisa jadi opsi untuk menjaga kesehatan tubuh saat liburan. Selain dari multivitamin, kamu juga bisa mendapatkan vitamin dari bahan makanan seperti sayur dan buah.