HOME WOMEN TRAVEL

Arkeolog Temukan Kosmetik dan Perhiasan Kuno Berusia 2.000 Tahun, Ada Eyeshadow hingga Parfum!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:01 WIB
Arkeolog Temukan Kosmetik dan Perhiasan Kuno Berusia 2.000 Tahun, Ada Eyeshadow hingga Parfum!
Arkeolog temukan kosmetik dan perhiasan peninggalan Romawi kuno berusia 2.000 tahun (Foto: Anadolu)
TIM arkeolog di Turki menemukan kosmetik dan perhiasan berusia ribuan tahun saat melakukan penggalian. Beberapa di antaranya bahkan masih utuh dan terawat baik.

Penemuan ini ditemukan di sisa-sisa pasar berusia 2.000 tahun di sebelah timur Kuil Zeus yang terpelihara dengan baik di Anatolia, sebuah situs penggalian intensif sejak penemuan kembali pada tahun 1998.

Para arkeolog itu menemukan 10 warna berbeda dari pigmen riasan Romawi kuno, sebagian besar bernuansa merah dan merah muda.

Kosmetik Peninggalan Romawi Kuno

(Foto: Anadolu)

Selain riasan, mereka juga menemukan perhiasan, botol parfum, dan barang antik kosmetik lainnya.

Arkeolog utama dalam penggalian ini dipimpin oleh Profesor Gökhan Coşkun dari Universitas Dumlupinar, yang mnyatakan bahwa penemuan yang mereka dapatkan adalah riasan Romawi kuno mirip dengan perona pipi dan eyeshadow yang digunakan saat ini.

“Selama penggalian di sini, kami menemukan sejumlah besar botol parfum. Selain itu, ada barang perhiasan,” kata Coşkun dikutip dari Daily Mail, Sabtu (14/10/2023).

Perhiasan Peninggalan Romawi Kuno

(Foto: Anadolu)

Menurut Coşkun kepada Anadolu, perhiasan tersebut berupa manik-manik seperti jepit rambut dan kalung yang digunakan oleh wanita.

Coşkun mencatat tidak semua temuan berada dalam keadaan yang sangat terpelihara, dan beberapa di antaranya hanya tersisa sebagai fragmen yang ditemukan dalam potongan berukuran 1 atau 2 milimeter, yang mungkin masih memiliki harga bagus saat ini.

