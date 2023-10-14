MICE Terbaru PHJ, Royal Glasshouse Mewah dan Unik di Lokasi Strategis

KEBUTUHAN akan fasilitas MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) terus meningkat. Menjawab hal itu, Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota, dengan menyediakan fasilitas MICE yang mewah dengan fasilitas istimewa, termasuk yang terbaru, yakni Royal Glasshouse.

Royal Glasshouse, fasilitas MICE terbaru dari Park Hyatt Jakarta, dibangun dalam waktu singkat yakni 8 bulan saja.

BACA JUGA: Nikmati Pengalaman Spa Tak Terlupakan di Park Hyatt Jakarta

Royal Glasshouse terletak di samping PHJ dan bisa diakses langsung dari dalam hotel. Royal Glasshouse sangat megah dengan suasana nan serene dikelilingi taman.

(Foto: MNC Media)

“MICE at Park Hyatt Jakarta offers an unparalleled experience for your upcoming events and gatherings. With the newest Royal Glasshouse, Ballroom, and more, Park Hyatt Jakarta is the place to host a one-of-a-kind event venue in Jakarta. Our professional planning team will assist with every step of the process, from artful menus to room setup and beyond, as you transform your vision into reality,” tulis Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya.

Fasilitas MICE di Park Hyatt Jakarta menjawab kebutuhan akan venue pesta pernikahan, pameran, konferensi, seminar, pertemuan, serta berbagai acara lainnya.

BACA JUGA: Family Escape di Park Hyatt Jakarta Ciptakan Momen Tak Terlupakan

(Foto: MNC Media)

Selain Royal Glasshouse, Park Hyatt Jakarta juga mempunyai ruangan serbaguna lainnya yakni Ballroom yang terletak di lantai 2, 3 serta Salons di lantai 22.

Selain itu ada pula Observatorium, di lantai 36, yang menawarkan ruang acara istimewa dengan teras terbuka dan pemandangan Jakarta yang indah.

Park Hyatt Jakarta yang resmi beroperasi pada 8 Juli tahun lalu, terletak di kawasan Menteng, Jakarta. Hotel ini menawarkan rangkaian pilihan kuliner, rekreasi dan pengalaman wellness yang khas, serta ruang serbaguna yang unik untuk perayaan dan acara yang istimewa.