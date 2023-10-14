Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

MICE Terbaru PHJ, Royal Glasshouse Mewah dan Unik di Lokasi Strategis

MNC Portal , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:28 WIB
MICE Terbaru PHJ, Royal Glasshouse Mewah dan Unik di Lokasi Strategis
Park Hyatt Jakarta (Foto: MNC Media)
A
A
A

KEBUTUHAN akan fasilitas MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) terus meningkat. Menjawab hal itu, Park Hyatt Jakarta (PHJ), satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota, dengan menyediakan fasilitas MICE yang mewah dengan fasilitas istimewa, termasuk yang terbaru, yakni Royal Glasshouse.

Royal Glasshouse, fasilitas MICE terbaru dari Park Hyatt Jakarta, dibangun dalam waktu singkat yakni 8 bulan saja.

Royal Glasshouse terletak di samping PHJ dan bisa diakses langsung dari dalam hotel. Royal Glasshouse sangat megah dengan suasana nan serene dikelilingi taman.

Park Hyatt Jakarta

(Foto: MNC Media)

“MICE at Park Hyatt Jakarta offers an unparalleled experience for your upcoming events and gatherings. With the newest Royal Glasshouse, Ballroom, and more, Park Hyatt Jakarta is the place to host a one-of-a-kind event venue in Jakarta. Our professional planning team will assist with every step of the process, from artful menus to room setup and beyond, as you transform your vision into reality,” tulis Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya.

Fasilitas MICE di Park Hyatt Jakarta menjawab kebutuhan akan venue pesta pernikahan, pameran, konferensi, seminar, pertemuan, serta berbagai acara lainnya.

Park Hyatt Jakarta

(Foto: MNC Media)

Selain Royal Glasshouse, Park Hyatt Jakarta juga mempunyai ruangan serbaguna lainnya yakni Ballroom yang terletak di lantai 2, 3 serta Salons di lantai 22.

Selain itu ada pula Observatorium, di lantai 36, yang menawarkan ruang acara istimewa dengan teras terbuka dan pemandangan Jakarta yang indah.

Park Hyatt Jakarta yang resmi beroperasi pada 8 Juli tahun lalu, terletak di kawasan Menteng, Jakarta. Hotel ini menawarkan rangkaian pilihan kuliner, rekreasi dan pengalaman wellness yang khas, serta ruang serbaguna yang unik untuk perayaan dan acara yang istimewa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257/park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252/park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141320/park_hyatt-2dTo_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/406/2967756/rayakan-libur-imlek-di-park-hyatt-jakarta-04ytInel63.jpg
Rayakan Libur Imlek di Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/406/2947190/park-hyatt-jakarta-tempat-terbaik-malam-tahun-baru-bertema-disco-fever-q19FoRw4Qm.jpg
Park Hyatt Jakarta Tempat Terbaik Malam Tahun Baru Bertema Disco Fever
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936482/rayakan-tahun-baru-dengan-disco-fever-di-park-hyatt-XfRQrxRWyM.JPG
Rayakan Tahun Baru dengan Disco Fever di Park Hyatt
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement