HOME WOMEN TRAVEL

Ampuh Obati Patah Tulang, Terbuat dari Apa Minyak Dayak Asli?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |10:30 WIB
Ampuh Obati Patah Tulang, Terbuat dari Apa Minyak Dayak Asli?
Minyak urut khas Dayak, Kalimantan (Foto: Lazada)




MINYAK Dayak asli terbuat dari apa menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Minyak Dayak atau yang terkenal dengan nama minyak bintang ini menjadi terkenal setelah digunakan oleh Ida Dayak.

Berdasarkan banyak gambar dan video yang beredar di sosial media, Ida Dayak menggunakan minyak bintang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Namun disebutkan pula bahwa minyak yang digunakan hanyalah minyak biasa dan bukan minyak bintang.

Biasanya, Ida Dayak berkeliling dari pasar satu ke pasar lainnya di seluruh Indonesia untuk mengobati penyakit seperti patah tulang hingga kelumpuhan.

Melansir Warisan Budaya Takbenda Indonesia, pada zaman dahulu minyak bintang salah satu benda andalan pada zaman perang.

Minyak bintang dulunya bisa didapatkan dengan cara dibeli (temaai) sebesar lima hingga sepuluh antang.

Orang SUku Dayak

Pria Suku (Foto: ANTARA)

Angka tersebut terbilang sangat mahal. Kendati demikian, hal itu sangat sebanding dengan khasiat yang akan didapatkan pemiliknya.

Konon, seseorang yang meminum beberapa tetes minyak bintang atau minyak dayak pada malam hari, mereka akan dapat bertahan seumur hidup.

Saat orang yang menggunakan minyak bintang mati terbunuh, saat bintang tampak maka pemilik minyak tersebut akan hidup kembali.

Oleh karena manfaatnya yang sangat luar biasa, minyak bintang atau minyak dayak asli sangat sulit untuk didapatkan saat ini. Pasalnya, ada banyak bahan yang juga sangat sulit didapatkan.

