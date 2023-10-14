Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ikut Wisata Petualangan Gua, Turis Ini Pulang Tinggal Nama

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |09:01 WIB
Ikut Wisata Petualangan Gua, Turis Ini Pulang Tinggal Nama
Proses evakuasi turis korban tenggelam dalam tur wisata gua di Pulau Yonaguni, Jepang (Foto: Kyodo News)
SEORANG pria dilaporkan hilang saat mengikuti tur wisata gua di pulau selatan Yonaguni, Prefektur Okinawa, Jepang pada Rabu, 11 Oktober 2023 lalu.

Pulau Yonaguni terletak lebih dekat ke Taiwan, yang berjarak sekitar 110 km, dibandingkan dengan pulau utama prefektur Okinawa yang berjarak 510 km.

Melansir Kyodo News, polisi telah mengonfirmasi penemuan mayat pria yang diidentifikasi sebagai Hideyasu Ito (41).

Korban sebelumnya hilang kontak dengan istri dan pemandunya pada Selasa, 10 Oktober 2023 saat mengikuti tour wisata populer di pulau paling barat Jepang tersebut.

Infografis Gua Penuh Misteri di Indonesia

Hideyasu Ito dan istrinya sendiri berasal dari Nagoya. Panggilan darurat dilakukan pada Selasa malam, di mana dilaporkan ada 3 wisatawan yang belum kembali dari tur keliling gua.

Pemandu wisata berusia 28 tahun dan istri pria berusia 52 tahun itu berhasil keluar dari gua tanpa cedera pada Rabu dini hari.

Polisi melihat dari kejauhan seseorang di dalam gua sekitar pukul 10.20 pagi hari Rabu, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya karena air yang bergelombang. Ia dievakuasi dari gua sekitar pukul 16.40 waktu setempat dan kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia.

Pemandu wisata mengatakan kepada polisi bahwa dia, Ito dan istrinya terpisah karena ketinggian air di dalam gua yang naik secara tiba-tiba.

