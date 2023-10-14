Dimanjakan Fasilitas Mewah, Apakah Semua Makanan di Kapal Pesiar Gratis?

Salah satu menu makanan di kapal pesiar Royal Caribbean (Foto: IG/@royalcaribbean)

SAAT berada di kapal pesiar salah satu hal yang menggoda adalah makanan. Pengalaman kuliner di kapal pesiar menjadi momen yang sangat dinantikan dan menjadi pengalaman yang luar biasa.

Bagaimana tidak? Kapal pesiar menawarkan kuliner lezat dari berbagai negara yang disiapkan dan diolah oleh koki profesional.

Makanan di kapal pesiar menyajikan hidangan lezat dan menawarkan menu yang beragam dan berkualitas tinggi.

Namun banyak yang penasaran, Apakah semua makanan di kapal pesiar gratis? Pertanyaan ini merupakan hal umum di kalangan wisatawan yang belum pernah naik kapal pesiar.