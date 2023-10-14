Sambut Delegasi KTT AIS Forum 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tampil Anggun dengan Kebaya Merah

PENAMPILAN Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo pada event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, Bali Nusa Dua Theater, Bali, sukses mencuri perhatian.

Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di akun Instagramnya. Di potret itu, Angela tampak membagikan sejumlah potret momen saat dirinya turut menyambut langsung kedatangan para pendamping ketua delegasi melalui program 'Cultural Experience' yang digelar pada Rabu lalu.

“Suatu kehormatan kami dapat menunjukkan keragaman pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia kepada para spouses petinggi negara pulau dan kepulauan pada KTT AIS melalui teater budaya Devdan dan kuliner khas Bali,” ujar Angela, melalui akun Instagramnya, @angelatanoesoedibjo, Jumat, 13 Oktober 2023.

“Semoga pariwisata dan ekraf Indonesia semakin dikenal, disukai dan semakin maju!” imbuhnya.

(Foto: IG/@angelatanoesoedibjo)

Di momen tersebut, Angela tampak tampil cantik dalam balutan atasan kebaya merah polos yang dipadukan dengan obey berwarna hitam yang dihiasi dengan luaran batik khas Bali.

Angela tampak memadukannya dengan bawahan celana panjang kulot berwarna hitam. Ia juga tampak mendukung penampilannya dengan gaya rambut ponytail.

Di momen tersebut, Angela Tanoesoedibjo tampak antusias dan senantiasa tersenyum ramah menyambut langsung kedatangan para pendamping Ketua Delegasi KTT AIS Forum.

(Foto: IG/@angelatanoesoedibjo)

Satu per satu pendamping delegasi mulai hadir, dari First Lady Federasi Mikronesia, Ancelly Simina, Pendamping Perdana Menteri Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Nana Oumou Trovoada, Pendamping Wakil Perdana Menteri The Kingdom of Tonga, Mele Muimui Vaipulu, hingga Pendamping Minister for Fisheries and Blue Economy Republic of Seychelles; Brigitte Erica Shireen.