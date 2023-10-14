Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Belum 100 Persen Pulih Pascapandemi, Kemenparekraf Fokus Perbaiki Kualitas Pariwisata

Antara , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |06:02 WIB
Belum 100 Persen Pulih Pascapandemi, Kemenparekraf Fokus Perbaiki Kualitas Pariwisata
Turis asing di Bandara Ngurah Rai, Bali (Foto: AP I)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebut, kondisi sektor pariwisata di Indonesia pascapandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Oleh karenanya Pemerintah masih akan terus fokus dalam membenahi kualitas pariwisata.

“Setelah pascapandemi sektor pariwisata justru masih dalam masa pemulihan, jadi belum 100 persen (pulih),” kata Ketua Tim Kerja Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenparekraf, Mulyanto YS dalam keterangannya, mengutip Antara.

Menurut dia, persentase pemulihan sektor pariwisata di Indonesia masih berkisar 50 persen karena terdapat sejumlah indikator yang patut dibenahi.

Salah satu indikator yang disebutkan yakni mengenai moda transportasi ke tempat destinasi, yang memengaruhi minat wisawatan untuk pergi. Dalam industri penerbangan misalnya, adanya pemulihan masih berjalan bertahap karena dipengaruhi sejumlah isu sensitif yang membuat wisatawan ragu untuk pergi.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

“Seperti yang saya bilang, penerbangan ini memang banyak isu-isu sensitif, seperti misalnya kenaikan harga tiket. Itu masih agak sukar untuk membangun pasar luar negeri,” ujarnya yang juga Analis Kebijakan Kemenparekraf tersebut.

Mulyanto menerangkan, dalam mengatasi masalah itu, Pemerintah sedang fokus memperbaiki beberapa aspek penting dan mendorong perjalanan pariwisata dalam negeri supaya lebih dikenal dan dieksplor oleh wisatawan baik lokal maupun asing.

Salah satu aspek penting yang tengah diperbaiki dan dikembangkan adalah memperkenalkan pariwisata hijau atau pariwisata yang berkelanjutan kepada semua pihak, dengan tujuan mengajak pengelola tempat wisata atau pelaku usaha lainnya tidak merusak lingkungan dalam tiap kegiatannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement