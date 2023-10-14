KITA Bar, Tawarkan Kenyamanan dengan View Spektakuler

Kita Bar berkonsep rooftop hadir di Park Hyatt Jakarta (Foto: MNC Media)

KITA Bar, yang berada di lantai 36 Park Hyatt Jakarta (PHJ) mengusung konsep roof top bar dengan konsep indoor dan outdoor, menawarkan kenyamanan dengan view spektakuler.

“KITA Bar. Get ready for an ultimate night out and live it up with refreshing crafted cocktails presented by KITA Bar on level 36 at Park Hyatt Jakarta,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjopada laman Instagram miliknya.

(Foto: MNC Media)

KITA Bar, menyuguhkan kenyamanan bagi siapapun yang datang untuk beragam keperluan, seperti sosialisasi bersama rekan kerja, entertaining client, pesta, nongkrong bersama sahabat sembari menikmati keindahan sunset di Ibu Kota Jakarta dan ikon Ibu Kota Jakarta yang legendaris, yaitu Monumen Nasional alias Monas.

KITA Bar, roof top bar yang terletak di lantai 36 Park Tower, Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19 Jakarta itu, siap menjadi tuan rumah dengan konsep indoor dan outdoor, yang akan memberikan kenyamanan bagi siapapun yang datang.

(Rizka Diputra)