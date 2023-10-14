Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

KITA Bar, Tawarkan Kenyamanan dengan View Spektakuler

MNC Portal , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:40 WIB
KITA Bar, Tawarkan Kenyamanan dengan View Spektakuler
Kita Bar berkonsep rooftop hadir di Park Hyatt Jakarta (Foto: MNC Media)
A
A
A

KITA Bar, yang berada di lantai 36 Park Hyatt Jakarta (PHJ) mengusung konsep roof top bar dengan konsep indoor dan outdoor, menawarkan kenyamanan dengan view spektakuler.

KITA Bar. Get ready for an ultimate night out and live it up with refreshing crafted cocktails presented by KITA Bar on level 36 at Park Hyatt Jakarta,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjopada laman Instagram miliknya.

KITA Bar

(Foto: MNC Media)

KITA Bar, menyuguhkan kenyamanan bagi siapapun yang datang untuk beragam keperluan, seperti sosialisasi bersama rekan kerja, entertaining client, pesta, nongkrong bersama sahabat sembari menikmati keindahan sunset di Ibu Kota Jakarta dan ikon Ibu Kota Jakarta yang legendaris, yaitu Monumen Nasional alias Monas.

KITA Bar, roof top bar yang terletak di lantai 36 Park Tower, Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19 Jakarta itu, siap menjadi tuan rumah dengan konsep indoor dan outdoor, yang akan memberikan kenyamanan bagi siapapun yang datang.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257/park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252/park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141320/park_hyatt-2dTo_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/406/2967756/rayakan-libur-imlek-di-park-hyatt-jakarta-04ytInel63.jpg
Rayakan Libur Imlek di Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/406/2947190/park-hyatt-jakarta-tempat-terbaik-malam-tahun-baru-bertema-disco-fever-q19FoRw4Qm.jpg
Park Hyatt Jakarta Tempat Terbaik Malam Tahun Baru Bertema Disco Fever
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936482/rayakan-tahun-baru-dengan-disco-fever-di-park-hyatt-XfRQrxRWyM.JPG
Rayakan Tahun Baru dengan Disco Fever di Park Hyatt
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement