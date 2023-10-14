KITA Restaurant Hadirkan Cita Rasa Asli Kuliner Jepang Modern

KITA Restaurant di Park Hyatt Jakarta (Foto: MNC Media)

RESTORAN Jepang 'Kita' suguhan terbaru Park Hyatt Jakarta (PHJ) menyajikan experience santap makanan Jepang terbaik dengan view menakjubkan dari ketinggian lantai 37.

“Experience the taste of joy at KITA Restaurant on level 37 at Park Hyatt Jakarta with a special a la carte Japanese menu curated by Chef Takeumi Hiraoka. Join us for a memorable dining experience and book your table soon,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video KITA Restaurant pada laman Instagram miliknya.

KITA Restaurant juga memiliki signature mixed garden sushi platter, yang secara khusus dipersiapkan Chef Takeumi Hiraoka. Kehadiran KITA melengkapi fasilitas yang dimiliki Park Hyatt Jakarta.

(Foto: MNC Media)

PHJ merupakan persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG), yang resmi beroperasi pada 8 Juli tahun lalu. Mengusung konsep modern luxury Park Hyatt Jakarta merupakan satu-satunya hotel bintang 6 di Ibu Kota. Untuk RSVP silakan menghubungi +628888000006.

(Rizka Diputra)