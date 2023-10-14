Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

KITA Restaurant Hadirkan Cita Rasa Asli Kuliner Jepang Modern

MNC Portal , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:35 WIB
KITA Restaurant Hadirkan Cita Rasa Asli Kuliner Jepang Modern
KITA Restaurant di Park Hyatt Jakarta (Foto: MNC Media)
A
A
A

RESTORAN Jepang 'Kita' suguhan terbaru Park Hyatt Jakarta (PHJ) menyajikan experience santap makanan Jepang terbaik dengan view menakjubkan dari ketinggian lantai 37.

“Experience the taste of joy at KITA Restaurant on level 37 at Park Hyatt Jakarta with a special a la carte Japanese menu curated by Chef Takeumi Hiraoka. Join us for a memorable dining experience and book your table soon,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan video KITA Restaurant pada laman Instagram miliknya.

KITA Restaurant juga memiliki signature mixed garden sushi platter, yang secara khusus dipersiapkan Chef Takeumi Hiraoka. Kehadiran KITA melengkapi fasilitas yang dimiliki Park Hyatt Jakarta.

KITA Bar

(Foto: MNC Media)

PHJ merupakan persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG), yang resmi beroperasi pada 8 Juli tahun lalu. Mengusung konsep modern luxury Park Hyatt Jakarta merupakan satu-satunya hotel bintang 6 di Ibu Kota. Untuk RSVP silakan menghubungi +628888000006.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165257/park_hyatt-T5Qj_large.jpg
Hyatt Fair 2025 Ajang Kolaborasi Hotel-Hotel Hyatt Perkuat Industri Perhotelan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/25/3165252/park_hyatt-hUPL_large.jpg
Tuan Rumah Hyatt Fair 2025, Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi sebagai Hotel MICE dan Luxury
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/406/3141320/park_hyatt-2dTo_large.jpg
Park Hyatt Jakarta Hadirkan The Colors of Japan, Nikmati Sajian Manis dari Musim di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/406/2967756/rayakan-libur-imlek-di-park-hyatt-jakarta-04ytInel63.jpg
Rayakan Libur Imlek di Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/406/2947190/park-hyatt-jakarta-tempat-terbaik-malam-tahun-baru-bertema-disco-fever-q19FoRw4Qm.jpg
Park Hyatt Jakarta Tempat Terbaik Malam Tahun Baru Bertema Disco Fever
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936482/rayakan-tahun-baru-dengan-disco-fever-di-park-hyatt-XfRQrxRWyM.JPG
Rayakan Tahun Baru dengan Disco Fever di Park Hyatt
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement