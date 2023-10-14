Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kuliner Khas Palembang Selain Pempek, Nggak Kalah Lezat Kok!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |07:02 WIB
7 Kuliner Khas Palembang Selain Pempek, Nggak Kalah Lezat Kok!
Tekwan, salah satu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan (Foto: IG/@kaniawidarsa)
A
A
A

KULINER Palembang, Sumatera Selatan merupakan salah satu hal yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke sana. Terutama bagi Anda pencinta makanan laut, kuliner Palembang cocok banget buat lidah Anda

Nah, jika Anda berencana berkunjung ke Palembang, berikut Okezone rangkumkan 7 kuliner khasnya selain pempek, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber;

1. Tekwan

Mencicipi bakso di Palembang, mengapa tidak? Hanya saja, basko di Palembang memiliki nama yang sedikit berbeda. Warga lokal mengenalnya dengan tekwan.

Hidangan ini disajikan dengan bakso ikan, mie putih, kuah bening dengan rasa yang khas karena terbuat dari sari kelapa udang serta daun bawang.

Tekwan

Tekwan (Foto: IG/@residentmarie)

2. Celimpungan

Salah satu turunan lain dari pempek adalah Celimpungan. Makanan khas Palembang ini termasuk salah satu yang sulit ditemukan karena biasanya hanya muncul saat lebaran.

Berbahan dasar ikan dan sagu, Celimpungan menjadi makanan yang mirip dengan laksan, namun berbentuk bulat putih dan sedikit lebih besar dari tekwan.

3. Laksan

Pecinta kuliner nusantara seharusnya tahu pempek lenjer. Nah, di Palembang, kuliner ini tidak dinamai demikian, tapi menjadi laksan. Makanan khas Palembang ini disajikan dalam kuah bersantan, yang membuatnya mirip dengan lontong sayur.

Laksan Palembang

Laksan (Foto: IG/@laurasblackpepper)

4. Burgo

Terbuat dari adonan tepung beras dan tepung sagu dan dimasak seperti dadar tipis, sebelum kemudian digulung dan diiris kasar, tampilan burgo mirip dengan kwetiaw.

Sajian ini paling enak disantap dengan kuah gurih, yang diracik dari santan dan aneka bumbu seperti ketumbar kencur, kunyit, lengkuas, bawang putih dan kemiri.

Halaman:
1 2
      
