Kebiasaan Marcello Tahitoe Minum Kopi Hitam, Dilakukan Pagi Hari sebelum Olahraga

MARCELLO Tahitoe punya kebiasaan unik sebelum melakukan olahraga pagi, yakni mengonsumsi kopi hitam. Hal itu dia ungkapkan ketika dijumpai di iNews Tower beberapa hari lalu.

“Biasanya aku suka minum kopi hitam tanpa gula, terus pake es sebelum mulai olahraga lari”, ucapnya saat di wawancara.

Faktanya minum kopi sebelum olahraga ternyata dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan pada latihan aerobik dan anaerobik. Contohnya seperti olahraga lari, angkat beban, jogging, dan olahraga lain yang memerlukan latihan fisik.

Adapun olahraga rutin yang dilakukan Ello adalah lari dan sepak bola, di mana jenis olahraga tersebut merupakan bentuk latihan aerobik atau latihan kardio. Sehingga minum kopi sebelum melakukan olahraga tersebut sangat baik untuk dilakukan.

"Minum kopi sebelum olahraga penting untuk meningkatkan detak jantung dan meningkatkan adrenaline biar dapat maksimal dalam melakukan olahraga," kata ayah satu anak itu.

Penyanyi satu ini juga menyatakan bahwa dia hampir tidak pernah minum kopi di waktu lain selain di pagi hari sebelum mulai berolahraga.

(Endang Oktaviyanti)