HOME WOMEN FOOD

Ganjar Pranowo Santap Ayam Taliwang, Kuliner Favorit Asal NTB

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |20:09 WIB
Ganjar Pranowo Santap Ayam Taliwang, Kuliner Favorit Asal NTB
Ganjar Pranowo santap ayam taliwang. (Foto: YouTube @Ganjar Pranowo)
A
A
A

CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi.

Keduanya bertemu pertama kali di Roemah Langko, Jalan Langko No 68 Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB, Minggu 18 Juni 2023.

Ganjar disambut hangat oleh TGB bersama ulama khos, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga anak muda. Kemudian Ganjar dan TGB makan bersebelahan bersama tokoh-tokoh lainnya.

Terdapat banyak sekali lauk pauk yang tersedia di atas meja, mulai dari ayam taliwang yang menjadi makanan khas daerah NTB, sate ayam, hingga plecing kangkung.

“Saya penggemar plecing kangkung sekaligus ayam taliwang. Jadi saya diajari bagaimana bumbunya yang sangat banyak itu dan sangat enak,” ucap Ganjar.

Ayam Taliwang

“Jadi, kalau kita punya rasa masakan-masakan yang enak pasti kita punya pertanian yang hebat karena pasti seluruh bumbu-bumbu itu ada di sekitar sini yang artinya rakyat kita punya tanaman-tanaman yang membuat kuliner kita jadi lebih enak,” tutur Ganjar.

Kemudian Ganjar menjelaskan kedekatan emosional dengan masyarakat NTB, khususnya kaum petani. Karena saat masih menjabat sebagai Anggota DPR RI, Ganjar sempat berbincang pertama kali dengan petani tembakau ketika Bandara Internasional Lombok Praya masih dalam tahap Pembangunan.

Ayam Taliwang merupakan salah satu kuliner favorit Ganjar Pranowo karena raasanya yang nikmat dan menggugah selera. Setiap ke Lombok, Ganjar selalu menyempatkan diri untuk mencicipi ayam taliwang khas NTB tersebut, seperti sebelumnya ia mencicipinya ketika menghadiri ajang balap WSBK di sirkuit Mandalika.

“Setiap kali ke Lombok, saya harus menikmati ayam taliwang,” ujar Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
