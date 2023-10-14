Kreatif, Restoran Ini Ajak Pengunjung Ungkap Pelaku Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso

FILM dokumenter Ice Cold : Murder, Coffee and Jessica Wongso menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini film tentang kasus kopi sianida tersebut masih dipertanyakan dan masih menjadi misteri yang membuat masyarakat Indonesia penasaran.

Saking viralnya, hal ini lantas membuat salah satu restoran turut membawa teka-teki kasus kopi sianida dalam fim Ice Cold tersebut ke tempat mereka.

Restoran tersebut tampak menempelkan kertas di masing-masing kotak tips mereka yang bertuliskan tentang dua versi pernyataan terkait Jessica Wongso selaku pembunuh Mirna di kasus kopi sianida tersebut.

Di kotak tips pertama, restoran tersebut menempelkan kertas bertuliskan 'Jessica bukan pelakunya'. Sementara, di kotak tips kedua di sampingnya tertulis 'Jessica pelakunya'.

Ide dari restoran tersebut seolah mengajak para pengunjung untuk ikut berpatisipasi memberikan pendapat mereka terkait kebenaran, apakah Jessica Wongso pelaku dari pembunuhan Mirna dalam kasus kopi sianida tersebut atau bukan.

Dari potret yang dibagikan, terlihat isi uang dari kotak tips bertuliskan 'Jessica bukan pelakunya' lebih banyak dari kotak yang betuliskan 'Jessica pelakunya'.

Ini artinya, banyak dari pengunjung restoran tersebut yang berpendapat bahwa Jessica bukan pelaku pembunuhan Mirna di kasus kopi sianida tersebut. Meski begitu, postingan potret tips restoran yang diunggah akun X @roemnida ini langsung viral dan mendapat banyak komentar netizen.