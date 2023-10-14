Duo Jeja Bagikan Pengalaman Seputar Kopi, Begini Ceritanya

JEMSII dan Jaz, duo penyanyi yang terbagung dalam grup Jeja membagikan pengalamannya seputar kopi. Menurut Jemsii, kopi bukan menjadi sebuah kebutuhan utama dalam hidupnya. Namun, dia sering memesan kopi saat berkumpul dengan teman-teman.

"Pertama kali coba itu kopi pandan punya temen," ujarnya saat ditemui di iNews Tower beberapa waktu lalu.

Ceritanya kala itu Jemsii sedang berkumpul dengan teman-temannya di studio. Salah satu teman lainnya yang pernah bekerja sebagai barista datang membawa satu liter kopi pandan yang diraciknya sendiri.

"Nah, sejak itulah jatuh hati pada varian kopi pandan," katanya lagi.