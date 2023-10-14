Wika Salim Tampil Sporty dengan Outfit Merah Putih, Tatapan Sangat Menggoda

WIKA Salim semakin hari tampak memikat. Hal itu terlihat dalam penampilannya di setiap kesempatan.

Selain memiliki suara merdu sebagai penyanyi dangdut, Wika Salim juga terkenal dengan paras cantik dan body goals-nya.

Tak heran, penampilan perempuan kelahiran Bogor itu selalu sukses mencuri perhatian seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru-baru diunggah di akun Instagramnya.

Wika Salim kali ini tampak cantik dengan tampilan sporty look saat sedang tampil di Stadion Sport Center Tangerang.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya @wikasalim, Sabtu (14/10/2023).

1. Tampil dengan gaya rambut kepang





Dalam potret berikut, Wika Salim tampak tampil dengan gaya rambut kepang satu yang diikat tinggi. Ia lantas berpose sambil memainkan rambutnya itu secara seksi.