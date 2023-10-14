Bawa Dampak Positif ke Masyarakat, Pandawara Group Boyong Tiga Penghargaan di TikTok Awards Indonesia 2023

Pandawa Group Memenangkan Tiga Penghargaan Sekaligus di TikTok Awards Indonesia 2023 (Rising Star of The Year, Creator of The Year, Changemakers of The Years) Foto: Dok TikTok Indonesia

Jakarta- Malam Penghargaan TikTok Awards Indonesia 2023 sukses digelar pada Kamis (02/10/2023) di Studio RCTI Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dan untuk pertama kalinya, kreator asal Bandung, Pandawara Group membawa pulang tiga penghargaan utama, termasuk "Changemakers of the Year" . Acara yang disiarkan secara langsung di TikTok LIVE di @officialrcti, dan RCTI+ dimulai pukul 21.00 WIB berlangsung meriah dengan kolaborasi apik para Kreator dan selebritas ternama Indonesia seperti, Alan Walker, JKT48, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Reza Artamevia, Nabila Taqiyyah dan banyak lainnya.

Acara yang dipandu oleh trio presenter Irfan Hakim, Raffi Ahmad, dan Rina Nose ini mengusung tema #BigOnTheSmallScreen, Berawal dari layar kecil, berakhir dengan dampak nyata!, sejumlah penghargaan diberikan kepada para kreator yang telah menginspirasi, menghibur, dan memberikan dampak besar bagi komunitas dan masyarakat Indonesia di TikTok. Menariknya, dress code pada malam itu bertemakan Archipelago Celebration, dimana para kreator hadir dengan outfit terbaik mereka.

"Melalui unggahan konten singkat yang terlihat sederhana, para kreator ini mampu memberikan dampak besar di TikTok, bahkan tidak jarang menggerakan perubahan positif bagi masyarakat," ujar Karina Mahaya, Senior Marketing Manager, TikTok Indonesia.

Penilaian dibagi menjadi delapan sub-kategori di bawah "Public's Vote" dinilai berdasarkan jumlah voting yang diberikan pengguna sedangkan delapan sub-kategori lainnya di bawah "Judges' Pick" dipilih berdasarkan kriteria penilaian para dewan juri. Mereka adalah Angga Anugrah Putra, General Manager Operations & Marketing, TikTok SEA; Cinta Laura, Entertainer, Entrepreneur, Social Activist; Fabian Dharmawan, SVP Production Coordinator 3 TV, RCTI; serta Anton Ismael, Fotografer Profesional.

"Kami harap dampak positif yang terus dihadirkan oleh para pemenang tahun ini tidak hanya ikut dirasakan, tapi juga bisa menginspirasi masyarakat luas untuk bisa mendorong perubahan positif melalui caranya masing-masing," katanya.

Selebrasi TikTok Awards Indonesia 2023 juga semakin seru dengan penampilan spesial dari grup Weird Genius bersama musisi internasional Alan Walker yang tampil bersama Raffi & Nagita dan juga Putri Ariani. Sejumlah figur publik dan kreator juga turut hadir sebagai pembaca nominasi, antara lain Najwa Shihab, Merry Riana, kreator masak Dimas Ramadan (dimsthemeatguy) dan kreator asal Jepang Bayashi (bayashi.tiktok).

Ada yang spesial di malam penghargaan TikTok Awards Indonesia 2023, malam itu TikTok memilih tiga kreator sebagai "Changemakers of the Year", sebuah kategori khusus yang menyorot para kreator pembawa perubahan positif, baik di dalam maupun di luar platform.

Para kreator yang memenangkan penghargaan malam itu antara lain Pandawara Group (pandawaragroup) kelompok anak muda asal Bandung yang berfokus menangani masalah lingkungan, Wike (_wike.afrilia_), seorang kreator asal Sulawesi yang kini tinggal di Papua, dan Sajodo Snack (sajodosnack), sebuah UMKM yang memasarkan berbagai kudapan ringan di TikTok.

Sajodo Snack berhasil berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi komunitas sekitar, yang saat ini mempekerjakan 140 staf dan berkolaborasi dengan dua desa kecil, memberikan manfaat bagi sekitar 200 orang di Indonesia.

Sajodo Snack, Wike Afirilia dan Pandawara Group Meraih Nominasi Changemakers of The Year TikTok Awards Indonesia 2023. Foto: Dok TikTok Indonesia

"TikTok bisa mewujudkan apa yang kami mau, dan target ke depannya akan menjadi motivasi kita untuk bisa terus mengembangkan produk lokal ke depannya," ujar Gilang dan Firda owner dari Sajodo Snack & Food.

Cinta Laura, Entertainer, Entrepreneur, dan Social Activist yang menjadi pengisi acara sekaligus pembaca nominasi malam itu mengatakan sebagai pengguna platform digital, TikTok menjadi tujuan untuk menemukan inspirasi baik itu di bidang fashion, kuliner hingga belajar hal baru melalui konten para kreator yang kreatif dan inspiratif.

"Melalui video sederhana di TikTok, banyak sekali manfaat positif yang saya dapatkan dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya sangat senang bisa menjadi salah satu dewan juri di TikTok Awards Indonesia tahun ini dan juga bisa memberikan apresiasi kepada para kreator yang berhasil masuk dalam nominasi. Saya berharap para kreator ini bisa menginspirasi masyarakat untuk ikut mendorong perubahan positif bagi sesama, demi Indonesia yang lebih baik," kata Cinta Laura.