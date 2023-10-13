Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Perjalanan Karier Candil Eks Vokalis Band Seurieus yang Kini Jadi Youtuber

Wulan Savitri , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |02:29 WIB
Kisah Perjalanan Karier Candil Eks Vokalis Band Seurieus yang Kini Jadi Youtuber
Candil Seurieus. (Foto: Okezone)
A
A
A

CANDIL eks vokalis Seurieus cukup dikenal pada kalangan tahun 2000-an. Namanya eksis sejak dirinya bergabung dengan band pop-rock. Ia juga seorang penulis lagu yang pernah terlibat dalam pembuatan beberapa lagu bersama Seurieus.

Dilansir dari beberapa sumber, Okezone merangkum kisah Candil Eks vokalis band Seurieus. Selain kegemarannya pada musik, pelantun lagu “Rocker juga manusia” itu telah melebarkan karirnya ke dunia film layar lebar dan sinetron.

Film “Djoerig Salawe” yang tayang pada tahun 2020 lalu, menjadi bukti bahwa pemilik nama asli Dian Dipa Chandra itu, tak hanya sukses pada musik tapi aktingnya ia kuasai dengan sempurna.

Candil

Sejak pria kelahiran 1974 mengundurkan diri dari Seurieus, ia bertekad seorang diri dengan merilis album solonya berjudul “Rockalisasi.” Berkat lagunya yang ia ciptakan seorang diri mendapatkan sambutan positif dari para pendengarnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Seurieus Candil Potret Artis
