HOME WOMEN LIFE

7 Mitos dan Simbol Burung Gereja Masuk Rumah Menurut Primbon Jawa

Listy Alya Vaizah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:31 WIB
7 Mitos dan Simbol Burung Gereja Masuk Rumah Menurut Primbon Jawa
Burung Gereja. (Foto: Wikia)
A
A
A

KEHADIRAN burung gereja di dalam rumah disebut memiliki arti, terutama menurut primbon Jawa. Kita akan menjelajahi interpretasi yang muncul, keberuntungan atau tanda buruk yang diasosiasikan, serta tradisi dan cara menghadapinya. Juga akan kita lihat pandangan skeptis terhadap makna burung gereja yang masuk rumah.

Burung gereja seringkali dianggap sebagai pembawa keberuntungan dalam primbon Jawa. Dipercaya bahwa kehadiran burung gereja di rumah bisa menjadi pertanda kehadiran tamu, berita baik, atau simbol kebahagiaan dalam keluarga.

1. Simbol Keluarga Bahagia

Burung gereja yang masuk rumah dapat dianggap sebagai pertanda keluarga yang harmonis dan penuh kegembiraan.

2. Peringatan Datangnya Tamu

Kehadiran burung gereja sering dikaitkan dengan kedatangan tamu, sehingga mengingatkan kita untuk menyambut mereka dengan baik.

3. Makna Spiritual

Beberapa orang menghubungkan kehadiran burung gereja dengan kedekatan dengan alam spiritual dan keberadaan roh nenek moyang.

Keberuntungan dan Tanda Buruk Terkait dengan Burung Gereja

1. Keberuntungan

- Simbol kemakmuran dan keberkahan.

- Keluarga yang bahagia dan harmonis.

- Kedatangan rezeki tak terduga.

2. Tanda Buruk

- Kematian di kalangan keluarga.

- Pencurian atau kerugian materi.

- Perpisahan atau perselisihan di antara anggota keluarga.

