HOME WOMEN LIFE

Potret Ganteng Marc Marquez, Juara Dunia MotoGP 8 Kali

Listy Alya Vaizah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |00:29 WIB
Potret Ganteng Marc Marquez, Juara Dunia MotoGP 8 Kali
Marc Marquez. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEGAGALAN demi kegagalan yang dialami Marc Marquez membuatnya memutuskan untuk berpisah dengan klub yang telah membesarkan dirinya, Repsol Honda. Juara dunia MotoGP 8 kali ini resmi meninggalkan Honda, The Baby Alien memilih untuk bergabung dengan tim pemilik motor terbaik saat ini, Ducati.

Pembalap asal Spanyol itu memang lebih banyak terjatuh di musim kemarin, ketimbang menyelesaikan balapan hingga garis finis. Dia pun merasa hal ini terjadi bukan karena performanya yang menurun, melainkan karena kondisi motornya.

Marc Marquez merupakan salah satu pembalap MotoGP terbaik dan paling populer di dunia. Selain prestasinya, paras ganteng Marc Marquez juga mencuri perhatian.

1. Close - Up Wajah Marc Marquez

Marc Marquez

Potret close-up wajah Marquez mengungkap pesona dan kekarismanya, dengan mata tajam dan senyuman yang memikat. Marc Marquez lahir pada 17 Februari 1993 di Cervera, Spanyol. Mulai mengendarai motor sejak usia 4 tahun dan menjadi juara dunia MotoGP termuda dalam sejarah pada 2013.

2. Pose dan Ekspresi Unik

Marc Marquez

Tidak takut untuk menunjukkan keunikan dirinya, Marc Marquez kerap mengambil pose dan ekspresi yang berbeda di luar trek balap. Marquez memulai karirnya di Kejuaraan Dunia Balap Sepeda Motor dan menjadi juara dunia pada kelas 125cc pada tahun 2010. Dia naik ke kelas Moto2 pada 2011 dan merebut gelar juara dunia pada 2012.

Marquez telah memenangkan 8 gelar juara dunia di kelas utama MotoGP, dengan total 93 kemenangan balapan. Ia dikenal atas gaya balap agresif dan kemampuannya dalam menguasai motor di lintasan.

3. Penampilan Dengan Balutan Seragam Balap

Marc Marquez

Tidak hanya prestasi balapnya yang menarik, tetapi Marquez juga dikenal dengan penampilan fisiknya yang menawan dan gaya yang unik. Dalam seragam balapnya, Marquez terlihat keren dan berwibawa, menampilkan keberanian dan semangatnya di lintasan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
