4 Potret Rachel Vennya Tampil Stunning di TikTok Award 2023, Netizen: Janda Mahal

RACHEL Vennya turut meramaikan acara TikTok Award 2023 yang berlangsung pada Kamis malam (12/10/2023). Dalam momen itu, dia berkesempatan membacakan nominasi bersama Nagita Slavina.

Janda dua anak itu tampil stunning memakai busana nuansa hitam dan gold. Dia juga mengusung nuansa tradisional pada penampilannya.

Penasaran seperti apa potret Rachel Vennya di acara TikTok Award 2023? Berikut rangkumannya dari Instagram @rachelvennya, Jumat (13/10/2023).

1. OOTD di red carpet





Potret Rachel Vennya saat OOTD di red carpet. Rachel memakai kemben nuansa gold yang dipadukan dengan rok hitam aksen payet yang membuatnya makin elegan.

Dia juga menambahkan selendang panjang menjuntai. Busana yang dia pakai ini dari desainer Ansoe.

"Cantik banget Buna," tulis @_ftry***.

"Buna mundur dikit cantiknya kebangetan," tulis @sarinin***.

2. Tampil stunning





Rachel terlihat cantik dengan tampilan rambut disanggul dan diberi aksesori kembang goyang khas Betawi. Dia juga menambahkan anting serta ring di kedua lengannya. Di foto ini tubuh mulus Rachel begitu terlihat. Stunning abis.

"Cantik banget loh janda satu ini," tulis @mirzad***.

"Janda mahal," tulis @mayas***.