Ganjar Pranowo Inginkan Industri Kreatif Indonesia Bisa Seperti Korea Selatan

CALON Presiden Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan industri kreatif di Indonesia dan mengambil inspirasi dari keberhasilan industri K-POP di Korea Selatan. Menurutnya, K-POP telah membuktikan branding yang sangat baik, sehingga layak untuk dicontohkan dalam pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Ganjar juga berusaha untuk berinteraksi dengan para pelaku industri kreatif di Indonesia, berdiskusi, dan berbagi pandangan. Menurutnya, masa depan industri kreatif di Indonesia sangat cerah, mengingat keragaman budaya Indonesia yang kaya dengan ribuan suku bangsa.

Ganjar menyoroti potensi Indonesia untuk belajar dari Korea Selatan yang telah berhasil mengkomersialisasi budaya K-POP sejak 2014. Tidak hanya dalam bidang musik, tetapi juga dalam bidang film, kuliner, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan budaya populer mereka.

Dia menjelaskan bahwa Korea Selatan telah mempersiapkan hal ini selama lebih dari dua dekade, bahkan saat budayanya masih dianggap remeh di tingkat internasional. Dia menegaskan bahwa Korea Selatan merayakan hari kemerdekaan hanya dua hari setelah Indonesia, dan oleh karena itu, Indonesia juga memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan serupa jika memiliki keinginan politik yang kuat untuk mendukung industri kreatif, termasuk pembiayaan, anggaran, dan peraturan yang relevan.

Ganjar juga menyoroti pentingnya persiapan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen konten, branding, serta kelangsungan dan regenerasi dalam industri kreatif.

Selain itu, Ganjar berharap untuk mendorong perkembangan industri kreatif Indonesia dengan membawa artis internasional ke negeri ini. Dia percaya bahwa kehadiran artis asing dapat mendorong para pelaku industri kreatif Indonesia untuk menciptakan konten yang lebih berkualitas.

Ganjar menilai bahwa industri K-POP adalah dorongan luar biasa dalam mengembangkan industri kreatif di Indonesia.

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa Musisi merupakan diplomat terbaik yang dimiliki suatu bangsa. Dia meyakini bahwa jika karya seorang Musisi diakui dan hak-hak mereka terjamin, maka para musisi Indonesia dapat menjadi representasi yang luar biasa bagi Indonesia.

Ganjar menunjukkan keseriusannya dalam mengajak para musisi untuk berdialog dan membahas masalah terkait industri kreatif Indonesia.