Viral Misteri Janin Hilang Usai Boncengi Nenek-Nenek, Minta Diturunkan di Jalan Buntu

FENOMENA mistis memang dekat dengan masyarakat Indonesia, banyak kisah-kisah mistis beredar di media sosial. Beberapa pun menjadi hits, seperti yang paling trerkenal KKN di Desa Penari.

Nah, baru-baru ini pemilik akun TikTok, @zaitunmoramill menuturkan kisah unik yang dialami seorang perempuan. Kisahnya viral usia menceritakan pengalaman mistisnya yakni kehilangan janin usai memboncengi nenek-nenek tak dikenal.

Dalam akun TikTok-nya, wanita itu mengatakan mulanya ia memutuskan berpergian saat menjelang maghrib. Padahal,orantua wanita itu sudah mengimbau agar ia tidak keluar menjelang magrib di kondisi yang tengah berbadan dua.

"Dua bulan sebelum kejadian, aku sudah dilarang orangtua buat berpergian menjelang maghrib. Tapi karena ada keperluan, akhirnya aku tetap pergi aja," tulisnya, dikutip MNC Portal Indonesia.

Alhasil, wanita itu pun tetap keluar rumah saat menjelang maghrib dengan sepeda motornya. Di perjalanan, ia mengaku bertemu dengan seorang nenek-nenek tidak dikenal, kemudian ia memberi tumpangan pada wanita tua itu.

Saat mengantarkan nenek itu, wanita ini mengaku ditanyai sejumlah pertanyaan mengenai kandungannya. Mulai dari usia kandungan hingga jenis kelamin sang jabang bayi.

"Nenek-neneknya ramah banget sampai nanya usia kandungan berapa bulan, jenis kelamin anaknya apa, dan lain-lain. Karena senang banget ditanya tentang kandungan, akhirnya aku jelasin panjang lebar," ungkap wanita itu.

Setelah bercerita panjang, wanita tua itu pun meminta diturunkan di sebuah jalan sepi dan buntu. Bahkan, nenek itu tak menjawab saat ditanya soal tempat tinggal oleh wanita ini.