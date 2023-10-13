Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kapan TikTok Shop Buka Lagi? Simak Faktanya

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:04 WIB
Kapan TikTok Shop Buka Lagi? Simak Faktanya
Ilustrasi TikTok Shop. (Foto: Freepik)
KAPAN TikTok Shop buka lagi? Fakta dan jawabannya akan dijelaskan dalam artikel di bawah ini. TikTok Shop sebagai platform social commercen atau perpaduan dari media sosial (medsos) dan e-commerce telah resmi tutup pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

Bukan tanpa alasan, TikTok Shop dianggap sebagai platform social commerce tidak diatur di Indonesia sehingga illegal.

Namun, beberapa waktu belakangan ini beredar kabar di medsos bahwa TikTok Shop akan buka lagi pada tanggal 10 November 2023 dan akan menggelar promosi 11.11.23.

Seperti apa faktanya? Berikut penjelasanya yang dikutip dari Menteri Perdagangan (Mendag) dan juga TikTok pada Jumat (13/10/2023).

Mendag Zulkifli Hasan di salah satu hotel di Jakarta menyampaikan bahwa dia belum mendengar kabar bahwa TikTok Shop akan buka pada bulan November 2023 mendatang. Pasalnya, platform asal Tiongkok itu belum mengajukan perizinan sebagai e-commerce di kementeriannya.

TikTok Shop

Namun, pria yang akrab disapa Zulhas ini mamastikan bahwa pemerintah Indonesia sifatnya terbuka dan akan membantu jika pihak TikTok ingin mengurus izin e-commerce-nya. Karena memang, setiap platform yang ada di Indonesia harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman:
1 2
      
