HOME WOMEN LIFE

Belajar dari Kasus Mahasiswi Bunuh Diri di Semarang, Ketahui 5 Cara Mental Tetap Sehat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |23:30 WIB
Belajar dari Kasus Mahasiswi Bunuh Diri di Semarang, Ketahui 5 Cara Mental Tetap Sehat
Menjaga kesehatan mental, (Foto: Freepik)
KASUS mahasiswi melakukan tindakan bunuh diri dengan melompat di Mal Paragon Semarang belum lama ini, membuat gempar masyarakat luas. Korban dengan inisial NJW ini dinyatakan tewas usai melompat dari ketinggian 20 meter di pusat perbelanjaan tersebut.

Peristiwa ini semakin tragis dan dramatis, lantaran diketahui telah ditemukan surat terakhir yang ditulis NJW untuk sang ibunda yang berisi ucapan permintaan maaf dan ungkapan rasa sayang kepada sang ibu. Isi surat itu juga menuliskan bahwa NJW sudah tak kuat lagi menjalani kehidupannya.

Belajar dari kejadian yang sayangnya saat ini semakin sering terjadi di lingkungan sekitar kita ini, sekaligus jadi reminder atau pengingat untuk semua orang betapa pentingnya menjaga kesehatan mental.

Dalam artian, bukan hanya tahu apa saja tanda-tanda bahwa sedang mengalami lelah secara mental, tapi juga tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental baik untuk diri sendiri dan orang lain. Berikut lima tips menjaga kesehatan mental, seperti dilansir dari laman resmi Badan Kesehatan Dunia (WHO), Jumat (13/10/2023)

1. Curhat pada orang yang dipercaya: Jangan dipendam sendiri, masalah atau hal yang membuat tertekan dan stres, sebaiknya diungkapkan pada seseorang yang dipercayai, baik sahabat, anggota keluarga, atau kolega di tempat kerja dapat membantu.

Anda mungkin bisa merasa lebih baik karena sudah meluapkan semuanya dan membantu mengurangi beban.

2. Jaga kesehatan tubuh: Sehat fisik membantu meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang. Cobalah untuk terus aktif bergerak, setidaknya 30 menit setiap hari, mulai dari berlari, berjalan santai, yoga, menari, bersepeda, atau bahkan berkebun. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan seimbang, serta cukup tidur ya!

Halaman:
1 2
      
