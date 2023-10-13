5 Kebiasaan Ini Bisa Berakhir Bakar Rumah Anda

KEBAKARAN biasanya terjadi karena hubungan pendek arus listrik, tapi dalam beberapa kasus kebakaran dihasilkan dari api di kompor. Bukan tanpa alasan, saat memasak di dapur, banyak kebiasaan yang biasa dilakukan yang sangat berbahaya bahkan dapat menyebabkan kebakaran.

Menurut Susan McKelvey, direktur komunikasi National Fire Protection Association (NFPA), ada 5 kebiasaan di dapur yang menyebabkan kebakaran seperti dilansir Eating Well. Oleh karena itu, dia pun meminta orang sadar tentang kebiasaan yang bisa membuat kebakaran ini.

Meninggalkan kompor atau oven menyala

Jika Anda memiliki sesuatu yang sedang mendidih di atas kompor atau dipanggang di dalam oven, Anda dapat membiarkannya sementara Anda melakukan hal lain di rumah. McKelvey berpendapat hal ini tidak seharusnya dilakukan. “Memasak tanpa pengawasan sejauh ini merupakan penyebab utama kebakaran rumah dan kematian terkait kebakaran,” katanya.

Istilah "tanpa pengawasan" mencakup kebakaran saat memasak yang terjadi ketika orang tidak memantau apa yang sedang dimasak, termasuk ketika perhatian mereka terganggu, meninggalkan ruangan, atau tertidur.

Menaruh benda yang mudah terbakar

Menyimpan sarung tangan oven atau tempat panci di dekat Anda memang nyaman, tetapi menempatkannya di dekat kompor bisa menjadi bencana. “Bahan-bahan yang tertinggal saat memasak tanpa pengawasan adalah penyebab utama kedua kebakaran dapur dan penyebab keempat kematian dan cedera terkait memasak,” lapor McKelvey.

Sebaiknya simpan barang-barang ini jauh-jauh, dan setelah Anda selesai memasak dengan kertas atau bungkus plastik, segera buang untuk menghindari bahaya kebakaran lainnya. Simpan segala sesuatu yang dapat menimbulkan api, seperti lap piring, sarung tangan oven, pembungkus makanan, dan tisu, minimal tiga kaki atau sekitar 1 meter dari kompor dan peralatan memasak.

Kompor listrik tidak selalu aman

Meski bukan api terbuka, namun jika Anda menganggap kompor listrik lebih aman dibandingkan kompor gas, itu adalah anggapan yang salah. Lubang api atau kompor terlibat dalam 53% kebakaran yang dilaporkan saat memasak di rumah, 88% kematian akibat kebakaran dapur, dan 74% cedera akibat kebakaran dapur.

McKelvey mengatakan rumah tangga yang menggunakan kompor listrik memiliki risiko kebakaran dan kerusakan terkait kompor yang lebih tinggi , dibandingkan rumah tangga yang menggunakan kompor gas. Tetap saja bukan ide yang baik untuk menyimpan benda-benda yang mudah terbakar di dekat alat pembakar ini, meskipun terlihat sebaliknya.