HOME WOMEN LIFE

Jimin BTS Ulang Tahun ke-28 dan Berzodiak Libra, Kenali Karakternya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |13:05 WIB
Jimin BTS Ulang Tahun ke-28 dan Berzodiak Libra, Kenali Karakternya
Jimin BTS. (Foto: Instagram @j.m)
A
A
A

JIMIN BTS kini tengah berulang tahun ke-28. Kebahagiaan itu tentu dirasakan pula oleh penggemarnya.

Lahir pada 13 Oktober 1995, Jimin memiliki zodiak Libra. Bagaimana karakternya?

Melansir Pinvilla pada Jumat (13/10/2033), pria berzodiak Libra merupakan sosok yang sederhana. Dia tidak pernah menyombongkan diri kepada orang lain tentang seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan. Karakter inilah yang menjadikan pria Libra memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana.

Selain itu, pria Libra dikenal responsif terhadap pujian dan kritikan yang bisa mengubah perilakunya. Untuk itu, perlu berhati-hati ketika mendorong mereka agar berpegang teguh pada keinginan mereka sendiri.

Jimin

Halaman:
1 2
      
