HOME WOMEN LIFE

Punya Leher Super Tebal, Binaragawan Asal Kolombia Ini Dipanggil Neckzilla

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |13:30 WIB
Punya Leher Super Tebal, Binaragawan Asal Kolombia Ini Dipanggil Neckzilla
Rubiel Mosquere, (Foto: Oddity Central)
A
A
A

SEORANG atlet punya fisik kekar dan berotot tentu sudah biasa bukan? Jika mendengar kata atlet binaraga, pasti yang terbayang adalah otot bisep atau otot dada.

Tapi berbeda dengan Rubiel Mosquere, binaragawan asal Kolombia satu ini. Ia dikenal punya julukan sebagai Neckzilla. Bukan tanpa alasan, karena Rubiel disebut sebagai binaragawan dengan leher paling tebal alias paling berotot.

Pasalnya, tak seperti orang biasa atau atlet pada umumnya, Rubiel seperti dikutip dari Oddity Central, Jumat (13/10/2023) memiliki leher tebal dan berotot, dengan ukuran hingga 20 inci.

(Foto: Oddity Central) 

Rubiel Mosquere sendiri merupakan atlet IFBB yang terkenal, ia pernah memenangkan kejuaraan body building di tahun 2021. Sebagai binaragawan, ia menempati posisi pertama dalam kejuaraan Amerika Selatan di kelas lebih dari 100 kilogram putra dan meraih medali perak dalam ajang perlombaan tersebut. Rubiel juga pernah menjadi juara ketiga perlombaan terkenal di Cancun pada 2019.

