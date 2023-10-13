BTR Citra Pakai Tanktop Cokelat Bikin Salfok, Emang boleh secantik ini?

CITRA Tri Kumala Caesar atau yang dikenal dengan BTR Citra, merupakan TikTokers yang viral berkat konten trend Kalkulator. Dia pun akhirnya mendapatkan julukan "Cewek Kalkulator".

Talentnya ini pun ternyata menarik perhatian tim Bigetron Esports. Saat direkrut menjadi BA Bigetron, Citra pun masih duduk di bangku SMA.

Meski demikian, perempuan kelahiran Sukabumi ini memang memiliki body goals yang cukup bikin. Tidak heran, mengingat Citra aktif mengikuti ekstrakulikuler Modern Dance.

Seiring bertambahnya follower, Citra pun semakin mencuri perhatian netizen di Instagram lewat penampilan terbaru yang cantik dan seksi. Seperti apa penampilan BTR Citra? Berikut ulasannya seperti dilansir dari Instagramnya.

BTR Citra memang memiliki paras cantik dan menawan. Seperti pada penampilan terbarunya berpose di taman yang satu ini.

Dia pun tampil cantik mengenakan tanktop warna cokelat. Tanktop yang dikenakan BTR Citra kali ini memiliki model yang membuatnya terlihat stylish dengan gaya kekinian, dipadu dengan crop hoodie dan straight joggers.

Kecantikan perempuan yang akrab disapa Ncit itu juga menjadi terpampang nyata. Pesonanya kian tak terbantahkan dengan rambut panjang lurus yang ditata rapi, membuatnya semakin menawan.