Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Prilly Latuconsina Bagikan Tips agar Parfum Tahan Lama, Pakai 2 Aroma

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:05 WIB
Prilly Latuconsina Bagikan Tips agar Parfum Tahan Lama, Pakai 2 Aroma
Prilly Latuconsina bagikan tips pakai parfum agar tahan lama. (Foto: IG/@prillylatuconsina92)
A
A
A

CARA memakai parfum agar tahan lama sering kali dicari, terutama oleh perempuan. Apalagi bagi mereka yang memiliki aktivitas yang padat.

Hal ini dirasakan pula oleh Prilly Latuconsina. Perempuan kelahiran 1996 itu terus mencari cara agar parfum yang dipakai bisa tahan lama.

Lewat akun TikTok-nya @prillyalatuconsina15, lawan main Reza Rahadian mengungkap selalu menggabungkan dua parfum dengan warna yang cocok untuk di-layer satu sama lain.

“Jadi aku itu selalu nyampurin dua aroma parfum yang wanginya itu cocok, jadi malah menciptakan wangi yang enak banget,” kata Prilly, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Prilly pun mempraktekan caranya mencampur dua parfum dengan aroma yang berbeda. Pertama, dia menyemprotkan parfum dengan aroma yang lebih segar di area leher dan bagian tangannya.

“Biasanya aku semprot di bagian leher lebih banyak karena kalau ketemu orang suka cipika cipiki kan, jadi langsung kecium,” kata Prilly.

Prilly Latuconsina

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/611/3154632/prilly_latuconsina-j5CV_large.jpg
Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144520/tips_mengecilkan_perut_ala_prilly_latuconsina_gak_bisa_instan_ya-QGqh_large.jpg
Tips Mengecilkan Perut ala Prilly Latuconsina: Gak Bisa Instan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118551/prilly_latuconsina_sibuk_syuting_selama_ramadhan_tak_ada_bukber_bareng_pacar-irZa_large.jpg
Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087492/pendidikan_prilly_latuconsina_artis_yang_dihujat_usai_ungkapan_soal_wanita_independen-bSnc_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Dihujat usai Ungkapan soal Wanita Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086495/potret_prilly_latuconsina_tampil_cantik_dengan_perut_rata-DCtf_large.jpg
3 Potret Prilly Latuconsina di Pemotretan Terbaru, Tampil Cantik dengan Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/612/3074921/prilly_latuconsina-0XRj_large.jpg
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement