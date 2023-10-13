Prilly Latuconsina Bagikan Tips agar Parfum Tahan Lama, Pakai 2 Aroma

CARA memakai parfum agar tahan lama sering kali dicari, terutama oleh perempuan. Apalagi bagi mereka yang memiliki aktivitas yang padat.

Hal ini dirasakan pula oleh Prilly Latuconsina. Perempuan kelahiran 1996 itu terus mencari cara agar parfum yang dipakai bisa tahan lama.

Lewat akun TikTok-nya @prillyalatuconsina15, lawan main Reza Rahadian mengungkap selalu menggabungkan dua parfum dengan warna yang cocok untuk di-layer satu sama lain.

“Jadi aku itu selalu nyampurin dua aroma parfum yang wanginya itu cocok, jadi malah menciptakan wangi yang enak banget,” kata Prilly, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Prilly pun mempraktekan caranya mencampur dua parfum dengan aroma yang berbeda. Pertama, dia menyemprotkan parfum dengan aroma yang lebih segar di area leher dan bagian tangannya.

“Biasanya aku semprot di bagian leher lebih banyak karena kalau ketemu orang suka cipika cipiki kan, jadi langsung kecium,” kata Prilly.