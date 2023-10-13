Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesona Ayu Ting Ting dengan Makeup Natural, Tampil bak Bidadari

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |07:30 WIB
Pesona Ayu Ting Ting dengan Makeup Natural, Tampil bak Bidadari
Ayu Ting Ting cantik dengan natural makeup look. (Foto: Instagram @ayutingting92)
AYU Ting Ting selalu tampil memesona dengan natural makeup look. Salah satunya ketika dia hadir di acara HUT GVT beberapa waktu lalu.

Ibu satu anak itu terlihat menonjolkan makeup pada bagian mata, di mana terlihat eyeshadow warna gelap di kelopak matanya. Kemudian, ditambah eyeliner yang mempertegas bagian atas matanya.

Penampilannya semakin terlihat cetar dengan tambahan bulu mata yang sangat lentik dan alis yang dirapikan menggunakan eye brow.

Ayu

Untuk bagian pipi, pelantun Geboy Mujair itu terlihat mengaplikasikan blush on warna pink yang membuat wajahnya semakin cantik merona. Terakhir, pada bagian bibir, Ayu Ting Ting terlihat menggunakan lipstik warna nude.

Uniknya, lipstik ini diaplikasikan hingga bagian tepi atas bibir. Hal ini membuat penampilan bibir Ayu lebih bervolume.

