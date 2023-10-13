Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Potret Model Rambut Iqbaal Ramadhan, Ada yang Mirip Pak Tarno

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |12:45 WIB
7 Potret Model Rambut Iqbaal Ramadhan, Ada yang Mirip Pak Tarno
Model gaya rambut Iqbaal Ramadhan. (Foto: Instagram @iqbaal.e)
ENAM potret model rambut Iqbaal Ramadhan dari waktu ke waktu mencuri perhatian. Bahkan, ada pula potongan rambut yang begitu mengispirasi penggermnya.

Iqbaal Ramadhan memulai kariernya sejak masih tergabung di Coboy Junior. Kariernya terus berkembang dengan akting disejumlah film. Tak heran jika dia pun banyak yang mengidolakan.

Berbagai gayanya tentu akan menjadi pusat perhatian, termasuk soal model rambut. Tak selalu monoton, pria berusia 23 tahun selalu mengekspresikan dengan berbagai gaya.

Seperti apa saja model rambut seorang Iqbaal Ramadhan? Berikut potretnya yang diambil dari akun Instagramnya @iqbaal.e, Kamis (12/10/2023).

1. Rambut gondrong

Iqbaal

Gaya rambut aktor bernama lengkap Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan ini lebih sering gondrong. Hal ini membuat Iqbaal nampak keren dan sedikit urakan.

2. Model layer

Iqbaal

Model rambut pemeran film Mencuri Raden Saleh ini juga kerap berganti. Meskipun gondrong, Iqbaal menatanya dengan model layer.

3. Mullet Haircut

Iqbaal

Iqbaal juga pernah memotong rambutnya menjadi model mullet. Potongan ini pernah populer di era 90-an.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
