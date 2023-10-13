4 Teh Herbal Ini Mampu Perkuat Daya Tahan Tubuh, Cocok Dikonsumsi saat Cuaca Ekstrem

PANAS ekstrem dan kemarau panjang yang melanda Indonesia membuat manusia rentan mengalami sakit. Mengonsumsi minuman herbal, jadi salah satu solusi agar tubuh tetap fit dan menghambat tertularnya penyakit.

Dilansir dari laman Health Line, Jumat (13/10/2023) berikut ini empat minuman herbal yang dapat menjaga kesehatan tubuh yang cocok untuk dikonsumsi.

1. Teh Peppermint

Teh peppermint adalah salah satu minuman herbal yang paling umum digunakan untuk menjaga kesehatan. Meskipun paling populer digunakan untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk saluran pencernaan minuman ini juga memiliki sifat antioksidan, antikanker, antibakteri dan antivirus.

Beberapa penelitian telah menunjukkan, bahwa olahan minyak peppermint yang sering kali juga mengandung herbal lain. Serta dapat membantu meredakan gangguan pencernaan, mual, dan sakit perut.

Oleh karena itu, saat Anda mengalami tidak nyamannya pencernaan, seperti kram, mual atau gangguan pencernaan, teh peppermint adalah obat alami yang bagus untuk dicoba.

2. Teh Lemon Balm

Teh lemon balm memiliki rasa lemon yang ringan, dan memiliki khasiat yang meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Dalam sebuah penelitian kecil, menguji kepada 28 orang yang minum teh barley atau teh lemon balm selama enam minggu.

Setelah itu dilihat bagi yang minum teh lemon balm telah meningkatkan elastisitas arterinya. Kekakuan arteri dianggap sebagai faktor risiko penyakit jantung, stroke, dan penurunan mental. Kemudian dalam penelitian yang sama, mereka yang minum teh lemon balm juga mengalami peningkatan elastisitas kulit menjadi lebih sehat.

3. Teh Chamomile

Teh chamomile dikenal karena efeknya yang menenangkan, dan sering digunakan sebagai bantuan untuk cepat tidur. Dua penelitian mengatakan, efek teh atau ekstrak chamomile dapat membantu seseorang jika punya masalah pada tidurnya.

Kemudian, dalam sebuah penelitian lainnya terhadap 80 wanita paska persalinan yang mengalami masalah tidur. Lalu mereka minum teh chamomile selama dua minggu dapat meningkatkan kualitas tidur dan lebih sedikit terjadinya gejala depresi.