8 Cara Atasi Depresi pada Anak? Orangtua Wajib Paham

MASYARAKAT dihebohkan dengan pemberitaan tentang seorang anak yang nekat mengakhiri hidupnya. Kabarnya hal tersebut dia lakukan akibat depresi.

Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jumat (13/10/2023) kesehatan jiwa yang dialami anak sama penting dengan kesehatan fisiknya. Depresi pada anak seringkali tersembunyi gejalanya.

Alhasil para orangtua diminta untuk lebih perhatian dan mencoba mengenalinya, serta melakukan pencegahan serta penanganannya. Lantas bagaimana cara mengatasi depresi pada anak?

Berikut seperti dilansir dari laman Kids Health, berikut ulasannya.

1. Bicarakan dengan anak tentang kesedihan dan depresi

Anak-anak mungkin tidak tahu mengapa mereka begitu sedih, dan mengapa segala sesuatunya tampak begitu sulit. Biarkan mereka tahu bahwa Anda mengetahui mereka sedang mengalami masa sulit.

Sehingga orang terdekatnya dipercaya untuk siap membantu, yakni dengan cara dengarkan, hibur, tawarkan dukungan Anda, dan tunjukkan cinta kasih sayang.

2. Jadwalkan kunjungan ke dokter anak





Kemudian beri tahu dokter anak Anda jika suasana hati sedih atau buruk tampaknya berlangsung selama beberapa minggu. Namun perlu diingat, hall ini tidak selalu berarti seorang anak mengalami depresi.

Tugas Anda, beri tahu dokter anak jika selama ini memperhatikan perubahan pada pola tidur, makan, energi, atau usaha pada buah hati. Lalu beri tahu mereka jika anak Anda sedang menghadapi kehilangan, stres berat, atau kesulitan.

3. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik

Selanjutnya nantinya akan dilakukan pemeriksaan lengkap, yang mana memungkinkan dokter memeriksa masalah kesehatan yang dapat menyebabkan gejala pada anak Anda.

Mereka juga dapat memeriksa depresi. Dokter anak Anda mungkin merujuk Anda ke terapis anak. Kantor dokter mungkin memiliki staf terapis anak.

4. Rencanakan kunjungan dengan terapis anak

Seorang terapis anak (dokter kesehatan mental) akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan Anda. Mereka akan melakukan pemeriksaan depresi secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan.

Perlu diketahui bahwa terapis tersebut dapat menjelaskan bagaimana terapi dapat membantu anak Anda.