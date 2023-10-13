Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Janin Mendadak Hilang Dalam Kandungan, Ternyata Ini Penyebabnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:00 WIB
Janin Mendadak Hilang Dalam Kandungan, Ternyata Ini Penyebabnya
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial tentang seorang netizen yang curhat akibat janin yang dikandungnya tiba-tiba menghilang.

Dia mengaku bertemu dengan seorang nenek yang sedang berjalan kaki. Kemudian nenek tersebut tiba-tiba memberhentikan motornya.

“Katanya mau numpang dan minta anterin sampai depan. Aku nggak ada pikiran apapun akhirnya aku iyain dan niatnya emang nolong aja,” tulis pemilik akun TikTok @zaitunmoramil, Sabtu (14/10/2023).

Beberapa minggu kemudian wanita tersebut mengalami pusing dan flek, kemudian akhirnya dia ngecek ke dokter. Setelah periksa, dia kaget karena dokter bilang kehamilannya kosong.

“Istilah medisnya blighted ovum,” tulisnya.

Janin mendadak hilang dalam kandungan

Lantas kenapa janin bisa hilang tiba-tiba di dalam kandungan? Dan apa itu blighted ovum?

Merangkum dari Mayoclinic, blighted ovum disebut juga kehamilan anembrionik. Hal itu terjadi ketika embrio awal tidak pernah berkembang atau berhenti berkembang. Alhasil embrio diserap kembali dan meninggalkan kantung kehamilan yang kosong.

Penyebab terjadinya hal ini seringkali tidak diketahui, namun mungkin disebabkan oleh kelainan kromosom pada sel telur yang telah dibuahi. Blighted ovum biasanya terjadi pada awal kehamilan, tapi beberapa kasus terjadi bahkan sebelum seseorang menyadari sedang hamil.

Halaman:
1 2
      
