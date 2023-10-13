Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Membantu Diri Melawan Kelelahan, Turunkan Berat Badan hingga Aktif Bergerak

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |04:00 WIB
4 Cara Membantu Diri Melawan Kelelahan, Turunkan Berat Badan hingga Aktif Bergerak
Tips mengatasi kelelahan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TAK sedikit orang merasa kelelahan disebabkan oleh stres, kurang tidur, pola makan yang buruk, dan faktor gaya hidup lainnya. Ternyata hal ini bisa dicegah loh dengan beberapa cara mudah.

Jika Anda merasakan kelelahan yang luar biasa, dan tidak hilang dengan istirahat dan tidur hal ini kemungkinan memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Berikut ini adalah beberapa kiat membantu diri untuk melawan kelelahan dikutip dari The National Health Service, Sabtu (14/10/2023).

1. Makanlah Sesering Mungkin

Cara yang baik untuk menjaga energi sepanjang hari adalah dengan mengonsumsi makanan teratur dan camilan sehat setiap tiga hingga empat jam, dibandingkan dengan makan besar lebih jarang.

Tips mengatasi kelelahan

2. Bergerak

Olahraga teratur akan membuat rasa lelah berkurang dalam jangka panjang, sehingga Anda punya lebih banyak energi. Bahkan berjalan kaki selama 15 menit saja dapat memberi tambahan energi, dan manfaatnya meningkat seiring dengan semakin seringnya aktivitas fisik.

Mulailah dengan sedikit olahraga. Tingkatkan secara bertahap dari mulai minggu, bulan, hingga mencapai target yang disarankan yaitu dua jam 30 menit latihan aerobik intensitas sedang, seperti bersepeda atau jalan cepat, setiap minggu.

3. Turunkan Berat Badan untuk Menambah Energi

Jika tubuh Anda kelebihan berat badan, hal ini bisa melelahkan. Ini juga memberi tekanan ekstra pada jantung, yang bisa membuat Anda lelah. Menurunkan berat badan dan Anda akan merasa jauh lebih energik.

Selain makan sehat, cara terbaik untuk menurunkan dan mempertahankan berat badan adalah dengan lebih aktif dan lebih banyak berolahraga.

Halaman:
1 2
      
