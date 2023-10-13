Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Sebut 70 Persen Pasien Kanker Meninggal Bukan karena Kankernya, Begini Faktanya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |23:00 WIB
Dokter Sebut 70 Persen Pasien Kanker Meninggal Bukan karena Kankernya, Begini Faktanya
Sebagian besar pasien kanker meninggal bukan karena kankernya, (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FAKTA menyebut bahwa sebagian besar pasien kanker meninggal dunia bukan karena kanker yang menggerogoti tubuhnya. Kondisi ini membuktikan bahwa kanker adalah penyakit sistemik yang kompleks.

Ahli Kanker Prof Arry Harryanto Reksodiputro menjelaskan bahwa pasien kanker itu meninggal bukan karena kankernya, tapi penyakit lain yang diderita.

"Pasien kanker itu meninggal lebih sering akibat penyakit kardiovaskular yang dialami, bisa serangan jantung atau stroke," kata Prof Arry saat ditemui di konferensi pers ROICAM di kawasan Jakarta Pusat, belum lama ini.

Pasien kanker meninggal bukan karena kankernya

Pada beberapa kasus kanker, pasien bisa memiliki masalah stroke bisa karena kankernya itu sendiri. Jadi, bukan kankernya muncul di otak.

"Tapi, akibat kanker yang diderita, darah si pasien kanker jadi cepat membeku dan itu yang kemudian membuat pasien kanker mengalami stroke," kata Prof Arry.

Secara data statistik, 70 persen pasien kanker itu meninggal akibat penyakit di luar kankernya.

"Nah, 30 persen baru akibat kankernya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
