Mengeringkan Rambut Sembarangan Bisa Sebabkan Kerusakan, Begini Cara yang Benar

Cara mengeringkan rambut yang benar. (Foto: Freepik.com)

MENGERINGKAN rambut usai mandi sudah jadi ritual wajib bagi sebagian orang. Ada orang yang memilih menganginkan-anginkan rambut begitu saja, tapi ada juga yang mengandalkan hair dryer.

Lantas jika berdasarkan kacamata kesehatan, cara apa yang lebih baik untuk digunakan?

Terkait hal tersebut, Influencer Kesehatan sekaligus Dokter Kecantikan, dr. Nadia Alaydrus menjelaskan bahwa kebiasaan mengeringkan rambut ini perlu menjadi perhatian. Sebab bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Jika cara mengeringkan rambut keliru, maka bisa memicu kerusakan rambut yang mungkin saja menyebabkan rambut gampang patah hingga rontok yang serius.

Lantas, mana lebih baik, mengeringkan rambut dengan hair dryer atau diangin-anginkan begitu saja?

Menurut dr Nadia, jika selama ini Anda hanya mendiamkan rambut sampai kering, itu bisa merusak rambut, lho.

"Diemin rambut sampai kering? Jangan lagi, ya," kata dr Nadia dalam tayangan edukasinya di Instagram, dikutip MNC Portal, Jumat (13/10/2023).

Lantas mengapa mengeringkan rambut hanya diangin-anginkan tidak direkomendasikan?

Dokter Nadia mengatakan bahwa riset di Korea Selatan yang membandingkan sampel rambut yang diangin-anginkan saja dan yang dikeringkan dengan hair dryer dalam berbagai suhu.

Hasilnya, rambut yang dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja justru mengalami kerusakan sel membran, karena rambut terlalu lama basah dan malah membuat membengkak.

"Ibaratnya kayak mi instan kuah, kalau didiemin lama-lama jadi kayak nyemek dan ngembang," ujarnya.