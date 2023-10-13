Bahaya Konsumsi Gula Berlebih bagi Kesehatan, Dapat Sebabkan Jerawat hingga Penuaan Dini

MAKANAN dan minuman yang mengandung gula memang selalu jadi favorit banyak orang. Namun konsumsi gula berlebih juga berbahaya bagi kesehatan.

Melalui postingannya di Instagram, konten kreator sekaligus tenaga kesehatan, dr Nadia Alaydrus mengatakan ketika terlalu banyak konsumsi makanan dan minuman manis akan menyebabkan masalah kulit. Mulai dari jerawat hingga penuaan dini.

Dokter Nadia menjelaskan ketika seseorang mengonsumsi makanan yang manis maka akan meningkatkan kadar insulin dan bisa menyebabka insulin spike.

"Nah insulin yang meningkat ini juga bisa meningkatkan produksi sebum atau produksi minyak pada kulit. Yang kemudian dia akan menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat," tutur dr Nadia seperti dikutip dari Instagram @nadialaydrus, Jumat (13/10/2023).

Tak hanya jerawat, konsumsi gula juga dapat menyebabkan penuaan dini. Hal itu karena glukosa dan fruktosa yang ada pada makanan manis bisa merusak dua protein penting yaitu kolagen dan elastin.

"Sudah pada tau dong ya kalau kolagen dan elastin itu adalah protein yang bisa membuat kulit kita tetap kencang dan elastis. Nah kalau kedua protein itu rusak otomatis kulit akan kendur dan keriput," tuturnya.